Gustavo Sylvestre se llevó el oro en los Martin Fierro de Cable
El conductor de C5N, pantalla que transmitió la premiación, se alzó con la mayor estatuilla de la noche y recordó sus inicios en periodismo.
Este jueves por la noche tuvo lugar la entrega de los premios Martín Fierro de Cable 2025. La ceremonia que contó con la alfombra roja y la participación de las principales señales de cable de la argentina concluyó con la entrega de la mayor estatuilla bañada en oro.
Gustavo Sylvestre se llevó el Oro, el máximo galardón de la velada, y se mostró agradecido por el reconocimiento a su trabajo. “Gracias APTRA y Luis Ventura por mantener vivo este premio”, dijo sobre el escenario y con estatuilla en mano.
El periodista repasó sus 42 años de profesión y destacó su amor por el periodismo. “23 años en Canal 13, 15 años de A dos voces, 11 años en C5N”, enumeró sobre sus trabajos en televisión.
Minutos antes recordó aquel 30 de octubre de 1983 cuando votó por primera vez y comenzaba allí su carrera profesional en Buenos Aires. “Venía de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, de trabajar en LT11 donde empecé a laborar como periodista. Mi recuerdo para los medios del interior”, dijo notablemente emocionado el ganador de la noche.
Luego agradeció el acompañamiento de su esposa, sus hijos, de su madre y su hermano y concluyó con un efusivo mensaje: “Viva el periodismo que no muere y nadie lo podrá matar. Que viva la televisión y todos los medios. Vamos por muchos más”.
La premiación estuvo transmitida por C5N bajo la conducción de Lizy Tagliani y Juan Di Natale. Durante la noche, uno de los momentos más emotivos fue el tradicional In Memoriam bajo la voz de Valentino Merlo que intepretó una versión íntima de “Seguir viviendo sin tu amor” de Luis Alberto Spinetta.
En ese instante de la noche que se llenó de emoción se recordó a Alberto Martín, Alejandra Darín, Claudia Schijman, Alfred Oliveri, Sergio Lerer, Walter Saavedra, Julio Marticorena, María Eugenia Karall, Nicky Jones, Maria Socas, Leo Dan, José Palomino Cortez, Mario Mactas, Daniel “La Tota” Santillán, Hugo Orlando Gatti y Mariano Castro.
También aparecieron las imágenes para recordar a Toti Ciliberto, Daniel Fanego, Alejandra “Locomotora” Oliveras, Jorge Maestro, Nilda Sindaco, René Bertrand, Lía Crucet, Antonio Gasalla, Lidia Catalano, Luis Pedro Toni, Jorge Lorenzo, Roberto Giordano, Jorge Lanata, Atilio Veronelli y Miguel Ángel Russo.
Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cable
- Entrevistas
+Caras – Caras TV
- Arte, Moda y Tendencia
La Jaula de la Moda – Ciudad Magazine
- Documental
Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)
- Temas Médicos
El Secreto Mejor Guardado – A24
- Programa deportivo
Última vuelta- DeporTV
- Programa económico
Comunidad de negocios- LN+
- Aviso publicitario
La Shell, campaña aniversario 110 años
- Noticiero
TN de noche
- Cronista/Movilero
Manu Jove-TN
- Interés general semanal
GPS-A24
- Labor periodística deportiva
Gustavo Grabia-Presión Alta-TyC Sports
- Programa musical: jazz, tango y folklore
Fiesta gaucha- América Sports
- Panelista
Santiago Cúneo
- Magazine
Chiche 2024-Crónica TV
- Revelación
Ornella Flench- Ciudad Magazine
- Columnista económico
Rosalía Constantino- Duro de domar-C5N
- Labor periodística masculina
Gustavo Sylvestre- C5N
- Deportes extremos
Winter News-ESPN/Disney
- Columnista policial/judicial
Rodolfo Baqué-A24
Rodrigo Alegre- TN
- Programa culinario
Historias ricas 4- TN
- Labor periodística femenina
Rosario Ayerdi-C5N
- Aviso institucional
Betsson (Cuidemos la pasión)
- Productor general
Nicolás Bocache- C5N
- Turismo y tiempo libre
El turismo y la hospitalidad- Canal 26
- Periodístico deportivo
TN Deportivo-TN
- Labor conducción femenina
Débora Plager- LN+
- Cultural / Educativo
Los 7 locos
- Programa periodístico
Argenzuela - C5N
- Programa rural
TN Campo
- Columnista político
Danien Bilotta - LN+
Iván Schargrodsky - C5N
- De Servicios
Transición 2030 – A24
- Interés general diario
Duro de domar - C5N
- Musical: rock, pop y urbana
La Viola - TN
- Noticiero deportivo
SportsCenter - ESPN
- Servicio Informativo
C5N
- Labor conducción masculina
Jonatan Viale - ¿La ves? (TN)
- Producción integral
C5N
