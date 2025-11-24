Fuertes críticas a los Martin Fierro Latino: desorganización, fallas y premios polémicos
En las redes sociales aparecieron fuertes críticas a la organización de los premios que registró distintos problemas en la transmisión. Quién ganó el Martín Fierro de oro.
Los premios Martín Fierro Latinos que se entregaron en una ceremonia en Miami generaron revuelo en las redes sociales por distintas dificultades que tuvieron durante la transmisión oficial. En el JW Marriott de Brickell se encontraron distintas figuras de toda Latinoamérica para saber quién sería el ganador del premio mayor.
Finalmente en medio de una ceremonia con complicaciones incluso en el armado del evento, el conductor chileno Martín Cárcamo terminó coronándose como ganador del Martín Fierro de oro. Sin embargo más allá de los ganadores, en la gala que llegó a un pico de 2.2 de rating causó mayor repercusión los problemas registrados.
Yanina Latorre fue una de las figuras del espectáculo argentino que mandó un fuerte mensaje a través de su cuenta de X (ex Twitter) haciendo referencia a los problemas que tuvo el evento durante su transmisión. "Q vergüenza los Martin Fierro Latinos. Mal hecho. Desorganizado. Pobre Ronen, remando la conducción. No llega el sonido, no llegan las ternas. Todo es marginal. Tan fondo de olla. Q manera de arruinar un premio histórico argentino", escribió.
Todos los ganadores
Labor Periodística
- Martín Campos Witzel - Canal 26 (ARGENTINA)
- Melisa Zurita - TN, Telecinco, CNN (USA)
- Mauro Szeta - América TV (ARGENTINA)
Actualidad e Interés General
- Presidentes, más allá del poder - Canal 4 (URUGUAY)
- La Clave con Alfredo Leuco - DNEWS (LATINOAMÉRICA)
- Siéntese quien pueda - Univisión (USA)
- Desayuno Americano - América TV (ARGENTINA)
- LAM, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)
Talk Show
- Carmen Gloria a tu servicio - TVN (CHILE)
- Directo con Teuteló- América TeVe (USA)
- Desiguales - Univision (USA)
Mejor Presentador
- Daniel Fuenzalida - TVN (CHILE)
- Samir Saba - RTVD (REPUBLICA DOMINICANA)
- Sergio Goycochea - DSPORTS (LATINOAMERICA)
- Martin Cárcamo - Canal 13 (CHILE)
- Sebastian Vignolo ESPN (ARGENTINA)
Mejor Presentadora
- Maria Luisa Godoy - TVN (CHILE)
- Priscila Vargas - Canal 13 (CHILE)
- Pamela David - América (ARGENTINA)
- Karina Vimonte - Vive TV (ARGENTINA)
- José Maria Del Pino - Canal 13 (CHILE)
- Andrea Estevez - Univisión - (USA)
- Jerónimo Mura - Telemundo (USA)
- Oscar Pyzyk - Mega TV (USA)
Reality Show
- Mundos Opuestos - Canal 13 (CHILE)
- Esto es guerra - América Televisión (PERÚ)
- La Isla - Telemundo (USA)
Noticiero
- DNEWS al Día, con Darío Mizrahi - DNEWS (LATINOAMERICA)
- Las Noticias Prime- Teleonce (PUERTO RICO)
- La entrevista - EVTV Miami (USA)
- América Noticias, 2da Edición – América TV (PARAGUAY)
Magazine
- El Medio Día - TVN (CHILE)
- Directo con Teuteló - América TeVe (USA)
- Tu día - CANAL 13 (CHILE)
- A la Tarde - América TV (ARGENTINA)
- DDM, El diario de Mariana, Mandarina Contenidos, América TV (Argentina)
Programa musical en TV y Plataformas
- Mi nombre es - TVN (CHILE)
- Plim, Plim - El canal de Plim Plim (USA)
- REALM26 - RealM26 Youtube (USA)
Cultural y Educativo
- Los 100 años de la Torre de la Libertad - Telemundo (USA)
- Argentina de películas - América TV (ARGENTINA)
- De Chiclayo al Vaticano “El Camino del Papa” - Youtube (PERÚ)
Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas
- Celia Antonini - Divulgadora sobre salud Mental - A24 - América - Canal 9 (ARGENTINA)
- ADN Buena Salud - TV PÚBLICA (ARGENTINA)
- El Enemigo Invisible - Telemundo 44 (USA)
- Dr Beauty - Canal Net / Caras (ARGENTINA)
- Charla y Matecito - Youtube (ARGENTINA)
- Es lo que hay - Youtube – (PERÚ)
Viajes y Turismo TV
- Todos Podemos Viajar - NETV (ARGENTINA)
- Tenés que ir - Canal 9 (ARGENTINA)
- El Clan, en busca de la Aventura - Canal 13 (CHILE)
- Cobertura Mundial de Clubes - DSPORTS – (LATINOAMÉRICA) - GANADOR
- Hablemos por hablar - Vorterix (ARGENTINA)
- Familia Narco - DNEWS – (LATINOAMÉRICA)
- Secretos verdaderos - América TV (ARGENTINA) - GANADOR
- La Casa del Kun Aguero (ESPN)
Humor y Entretenimiento
- Ahora Caigo - TVN (CHILE)
- El Toro loco TV Show - Mega TV (USA)
- Cien Mexicanos Vip - Azteca UNO (MÉXICO)
Mejor Conducción Radio AM/FM
- Diego Bas - Actualidad Radio (USA)
- Carolina Resch - La Poderosa (USA)
- Rodo Herrera - Radio Colonia – (ARGENTINA/URUGUAY)
Programa de Radio AM/FM
- Con sabor argentino - Actualidad Radio (USA)
- Discorama - Radio con Vos (ARGENTINA)
- Frecuencia Show - Radio Vox (ARGENTINA)
- Florida al Dia - América Radio (USA)
Influencer
- Gonzalo Gobich (USA)
- Juan de Montreal (USA)
- Jose Gonzalo Bulacio (USA)
- Alexander Otaola (USA)
- German Pinteño (ARGENTINA)
- Brisa Florentín (ARGENTINA)
- Andrea Vanesa Aspromonte - SPROM YOUTUBE (ARGENTINA)
- Alexia Ferro - Buscando a Messi (USA)
- Manuel Cabrera - Con los amis Podcast (USA)
- Maru Gandolfo - Chicas Guapas - Rosa Marchita (Argentina)
- Antonella Fredianelli - TyC Sports Internacional (USA)
Contenido de Actualidad en Plataformas
- El Arranque - Radio Zónica (ARGENTINA)
- Inmigración TV - Youtube (USA)
- Esteban Mirol - Youtube (ARGENTINA)
Programa Deportivo en Televisión
- Modo Fútbol - Telemundo (USA)
- Sportscenter - ESPN – (ARGENTINA)
- Club Miami - TYC Sports Internacional (USA)
- Fútbol Total - DSPORTS (LATINOAMÉRICA)
- F90 - ESPN (ARGENTINA)
- F12 - ESPN (ARGENTINA)
Programa de Espectáculos en Televisión
- SQP, Sálvese quien pueda, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)
- Mi Mejor versión - Magazine TV (ARGENTINA)
- Intrusos - América TV (ARGENTINA)
Contenido de Investigación Periodística en Plataformas
- Fabio Ostroviecki - Youtube (ARGENTINA)
- Héctor Rossi Trasnoche Paranormal - Youtube (ARGENTINA)
- Esteban Mirol (ARGENTINA)
- Alexander Otaola - Cubanos por el mundo (USA)
- Roxana Salerno (USA)
- Lucas Hudak - Travel Luke (ARGENTINA)
- Julio Oyhanarte - InmigracionTV (USA)
- Ariel Leguiza - Gastrotur, Argentina por el mundo - Youtube (ESPAÑA)
Presentador/a Viajes y Turismo TV y Plataformas
- Mirtha Edith Gomez - Mundo Visual (ARGENTINA)
- Cristhian Gassmann - Miamix Viajes y Turismo (USA)
- Florencia Pereyra - Miami Riders (USA)
Canal de Streaming
- Radio Zónica (ARGENTINA)
- Las lenguas de Señas TV (PARAGUAY)
- Con los amis Podcast (USA)
- RealM26 (USA)
- DGO STREAM (LATINOAMERICA) - GANADOR
Documental en Plataformas
- Tiempo de Florecer - Stefani Gamboa TV (USA)
- Cubanos por el Mundo - Alex Otaola Youtube (USA)
- Área 51, estuve allí y esto fue lo que encontré - Jany González Youtube (USA)
- Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo - Disney + (USA)
Programa Infantil en TV y Plataformas
- La granja de Zenón, Reino Infantil - Youtube - (USA)
- Monster Buu Band - Youtube (ARGENTINA)
- Plim Plim - El canal de Plim Plim - Youtube (USA)
- Efecto N - “TVN” (CHILE)
- Club Miami - TYC Sports Internacional (MIAMI)
- Sin Pistas - SIN PISTAS TV (USA)
- Inmigración TV - Inmigración TV Youtube (USA)
- El Show del Pastor y Juancito - Leo Miami Sports (USA)
Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas
- Ciencia, Innovación y tecnología (TV4.0 - Youtube ) (ARGENTINA)
- Furor Studio - La Mary con Susana Gimenez - (Telefé) (ARGENTINA)
- IA para el Mundo - (StreamIA - Youtube) (ARGENTINA)
- Transmisión Inter Miami - Deportes Radio 760 (USA)
- Copa potrero (ESPN Argentina)
- Mundial sobre Ruedas sobre ruedas DGO STREAM (LATINOAMERICA)
Contenido de Espectáculos en Plataformas
- Visionshow - Instagram - Youtube (ARGENTINA) - GANADOR
- All Acces - DGO STREAM (LATINOAMERICA)
- Entre Maite y Mate con Maite Peñoñori - Youtube (USA)
- Dann Creator - @danncreator - Instagram (USA)
