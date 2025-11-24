Espectáculos La Mañana Martín Fierro Fuertes críticas a los Martin Fierro Latino: desorganización, fallas y premios polémicos

En las redes sociales aparecieron fuertes críticas a la organización de los premios que registró distintos problemas en la transmisión. Quién ganó el Martín Fierro de oro.







Los premios Martín Fierro Latinos que se entregaron en una ceremonia en Miami generaron revuelo en las redes sociales por distintas dificultades que tuvieron durante la transmisión oficial. En el JW Marriott de Brickell se encontraron distintas figuras de toda Latinoamérica para saber quién sería el ganador del premio mayor.

Finalmente en medio de una ceremonia con complicaciones incluso en el armado del evento, el conductor chileno Martín Cárcamo terminó coronándose como ganador del Martín Fierro de oro. Sin embargo más allá de los ganadores, en la gala que llegó a un pico de 2.2 de rating causó mayor repercusión los problemas registrados.

Yanina Latorre fue una de las figuras del espectáculo argentino que mandó un fuerte mensaje a través de su cuenta de X (ex Twitter) haciendo referencia a los problemas que tuvo el evento durante su transmisión. "Q vergüenza los Martin Fierro Latinos. Mal hecho. Desorganizado. Pobre Ronen, remando la conducción. No llega el sonido, no llegan las ternas. Todo es marginal. Tan fondo de olla. Q manera de arruinar un premio histórico argentino", escribió.