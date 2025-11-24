Así fue el regreso de Bandana a 25 años de su debut y el cruce en el escenario de Lourdes y Lissa

La reconocida banda de pop se presentó en una fiesta luego de todo el escándalo que atravesó Lourdes Fernández.

Bandana volvió a sonar en un escenario y toda una generación revivió las épocas doradas de la banda. Fue la fiesta L.A.T.M. +35 el espacio que garantizó el regreso de la banda surgida del concurso Popstar y que cumplirá 25 años desde su creación.

La reaparición en los escenarios volvió a darse en un contexto donde Lourdes Fernández quedó en el centro de la atención pública debido a los hechos engorrosos y de presunta violencia con su expareja Leandro García Gómez, quien fue detenido luego de compartir espacio físico con la cantante que estaba desaparecida según denunció su madre.

Durante la jornada donde las divas pop brillaron nuevamente, el público se deleitó con las canciones “12 horas”, “Maldita Noche” , “Muero de Amor” , “Cómo Puede Ser” , “Guapas” , “Nadie Como Yo” y el final con el tema “Llega la Noche”.

Escándalo: las Bandana, en pie de guerra con Lissa Vera por un insólito motivo

Los últimos días fueron intensos para las Bandana. En pleno clima de emoción por su regreso a los escenarios después de 11 años, el grupo pop volvió a quedar en el centro de la escena, pero no por cuestiones musicales. Lourdes Fernández, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi manifestaron su malestar con Lissa Vera debido a que ella decidió no participar de las notas de prensa pactadas para promocionar el esperado show. En medio de ese conflicto, las integrantes dejaron ver la compleja interna que atraviesa al conjunto en esta nueva etapa.

La bronca de las Bandana por la decisión de Lissa Vera

El contexto de esta tensión tiene un antecedente importante: hace casi un mes, Leandro García Gómez, ex de Lourdes, fue detenido tras una denuncia por violencia de género realizada por la propia Lissa, quien aseguró que actuó porque advirtió que su amiga estaba en peligro. Consultada sobre el significado de este reencuentro artístico, Lowrdez reflexionó: “Es hermandad y tener este proyecto por delante es vida. La gente atrás de la cámara es un apoyo increíble, mi familia... estuvo más que claro que hubo una contención increíble”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1985798345089024112&partner=&hide_thread=false EXCLUSIVO: EL DOCUMENTO QUE RELATA EL CALVARIO QUE VIVIÓ LOURDES DE BANDANA



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/GlzsMtu2o2 — América TV (@AmericaTV) November 4, 2025

Al profundizar sobre las enseñanzas que dejó este período turbulento, Fernández agregó: “La vida solo cuesta vida... hay veces que uno tiene que aprender cosas, desgraciadamente, a veces uno no las aprende de manera benévola, pero de eso se trata también Bandana”. La cantante describió así el espíritu resiliente con el que el grupo intenta afrontar esta nueva etapa, mientras se preparan para el regreso programado para esta misma tarde.

El cruce con sus compañeras en pleno programa de "LAM"

Sin embargo, la alegría se vio opacada por un nuevo conflicto. Vera decidió no asistir a las notas de prensa y Lourdes la acusó de mentirosa. La tensión estalló cuando, mientras Lissa daba una entrevista en "LAM", Da Cunha, Gastaldi y Fernández le escribieron a Ángel de Brito para que le consultara en vivo por qué había evitado los compromisos con los medios y había salido a hablar sola.

Ante esa pregunta, la artista apuntada respondió con firmeza: “Doy la nota porque estoy en mi casa, sentada en el sillón, descansando, que no es lo mismo que el itinerario de estar 80 horas en un lugar que no es mío, con cámaras, maquillaje, peinado y traslado de ganado en una camioneta”.

En ese momento, el conductor leyó un mensaje que Lowrdez acababa de enviarle: “Me está escribiendo, me dice ‘nunca me llamó para saber cómo estaba yo. Miente’”. La cantante, por supuesto, no tardó en defenderse: “Si yo ya sé cómo está, se tiene que recuperar. Yo le preguntaba a su entorno cómo estaba, tengo las capturas de pantalla. Obviamente, ella no me iba a querer escuchar y ahora resulta que se acuerda de que no le escribí. Le dejé espacio. Es lo normal, es lo que me aconsejaron”.

La intérprete también explicó que siempre estuvo dispuesta a hablar cuando el momento fuera el adecuado: “Yo sabía que en algún momento me la iba a cruzar, y si ella estaba preparada para hablar del tema, yo iba a estar receptiva”. Finalmente, planteó su interpretación del enojo de Lourdes.

“A denunciar fui yo sola, entonces está como todo el tiempo tratando de achacarme, de dejarme mal parada. ¿En concepto de qué quiere dejarme mal parada? ¿De que no me importó? Si no me hubiese importado, yo no hubiese ido", sentenció.