Moria Casán destrozó a Lissa Vera por su apariencia física en medio de una nota

La conductora se sorprendió al ver a la cantante de Bandana sin maquillaje y no dudó en hacérselo saber y después se arrepintió.

Lissa Vera dio una nota este viernes a Moria Casán y su aparición en el programa de El Trece llamó la atención de la conductora que no dudó en reaccionar. Es que la One quedó descolocada al verla recién levantada, sin maquillaje y visiblemente estresada.

“Hola Lissa, ¿cómo estás? ¿qué pasó? Me asustó un poquitito verte así. Digo “la desperté”. Está estresada”, dijo Moria a la artista que había contado el día anterior en LAM que su cuerpo estaba pasándole factura tras la fuerte pelea que mantuvo con Lourdes Fernández cuando denunció a su expareja Leandro García Gómez por violencia de género.

Pese a que ya lo había dicho, Moria quiso bajar un poco la forma en la que se refirió a la cantante y la llenó de cariño: “Está muy bien que salgas como se te canta . ¡Me muero! Te quiero”.

La conductora le consultó qué había pasado con las notas que había cancelado en el marco de la presentación de Bandana en el Teatro Gran Rex. La cantante aclaró su postura y, al mismo tiempo, reveló tensiones y decisiones que se arrastran hace un tiempo.

Uno de los puntos que aclaró es sobre el manager que tendría el grupo surgido en 2001 en Popstars. “Hasta donde yo sé, Bandana no tiene manager, nadie maneja a Bandana” y agregó que “yo sí tengo manager, que gracias a Dios es mi hermano, y me cuida de gente no santa”.

Respecto a la rueda de prensa del show, Lissa fue contundente y aclaró que cuando firmaron contrato el mismo no incluía la obligación de participar de notas y programas, sino únicamente de hacer el concierto el domingo 23 de noviembre en el Gran Rex.