El papá de Wanda Nara sorprendió al anunciar cuál será su nuevo trabajo

Andrés Nara , padre de las modelos Zaira y Wanda Nara , anunció a través de su cuenta de Instagram un nuevo proyecto laboral que nadie esperaba. Hace poco había hablado sin filtro de Maxi López, Mauro Icardi y Martín Migueles, el nuevo novio de su hija mayor , y ahora sorprendió a todos con una noticia impensada.

Al parecer Andrés quiere seguir los pasos profesionales de su hija Wanda, y al igual que ella, conducirá un programa de televisión. Debutará como conductor en Re Conecta2, el nuevo magazine de Bravo TV, donde compartirá pantalla con Vero Franco. A sus 67 años, Nara se pondrá al frente de un nuevo ciclo que irá de lunes a viernes a partir de las 14. Si bien aún no se sabía que día estrenarán, ambos conductores aseguraron en sus redes que "muy pronto" comienza el nuevo programa.

Andrés y Vero se mostraron muy entusiasmados y expectantes por comenzar esta nueva aventura laboral, pero en X, al conocerse la noticia, muchos usuarios fueron duros sobre el tema. "Dios le da pan al que no tiene dientes", "No puede ser", "Vergonzoso", fueron algunos de los comentarios.

A pesar de las duras críticas, Nara afianza su perfil público, se muestra muy feliz y hace oídos sordos a los comentarios negativos. Lo cierto es que, al igual que su hija, es picante al hablar y en este nuevo espacio posiblemente opine sin filtro sobre muchos temas, específicamente sobre los escándalos que rodean a su familia.

La tremenda reacción de Wanda Nara tras las entrevistas de Mauro Icardi y la China Suárez

Wanda Nara protagonizó un momento incómodo y tenso cuando fue consultada por las recientes entrevistas que brindaron Mauro Icardi y María Eugenia “la China” Suárez en los programas de El Trece. La situación ocurrió cuando una cronista de "Sálvese quien pueda" (América TV) la interceptó para preguntarle cómo había atravesado la semana anterior, marcada por la llegada de ambos a la Argentina. La reacción de la blonda, sin embargo, dejó tela para cortar.

En principio, se mostró molesta y dejó una postura firme frente al tema. Con muy pocas palabras, la modelo y conductora de MarterChef Celebrity dejó en claro que no quería referirse a ese asunto y respondió: “No, no. No hablo yo de eso, no hablo más”. Su tono y su actitud dejaron entrever que no estaba dispuesta a seguir alimentando ninguna polémica. La cronista insistió, buscando saber si la conductora había visto alguna de las notas recientes que generaron revuelo mediático.

De todas formas, la presentadora mantuvo su límite: solo se limitó a contestar "no vi nada”, marcando aún más distancia con el tema. También justificó su falta de interés en estas apariciones públicas, explicando que está ocupada con múltiples compromisos laborales. “Estoy trabajando un montón y paré porque hace frío, y están todos acá hace un montón de tiempo”, agregó antes de dar por finalizado el intercambio.

De esta manera, poco a poco, Wanda se encarga de dejar de alimentar las polémicas que la rodean desde que empezó su divorcio de Mauro Icardi.