La tremenda reacción de Wanda Nara tras las entrevistas de Mauro Icardi y la China Suárez

La conductora de "Masterchef Celebrity" se hizo eco del viaje que llevaron a cabo el delantero del Galatasaray y la actriz a la Argentina, con notas incluidas.

Wanda Nara protagonizó un momento incómodo y tenso cuando fue consultada por las recientes entrevistas que brindaron Mauro Icardi y María Eugenia “la China” Suárez . La situación ocurrió cuando una cronista de "Sálvese quien pueda" (América TV) la interceptó para preguntarle cómo había atravesado la semana anterior, marcada por la llegada de ambos a la Argentina. La reacción de la blonda, sin embargo, dejó tela para cortar.

En principio, se mostró molesta y dejó una postura firme frente al tema. Con muy pocas palabras, dejó claro que no quería referirse a ese asunto y respondió: “No, no. No hablo yo de eso, no hablo más”. Su tono y su actitud dejaron entrever que no estaba dispuesta a seguir alimentando ninguna polémica. La cronista insistió, buscando saber si la conductora había visto alguna de las notas recientes que generaron revuelo mediático.

De todas formas, la presentadora mantuvo su límite: solo se limitó a contestar "no vi nada” , marcando aún más distancia con el tema. También justificó su falta de interés en estas apariciones públicas, explicando que está ocupada con múltiples compromisos laborales. “Estoy trabajando un montón y paré porque hace frío, y están todos acá hace un montón de tiempo ”, agregó antes de dar por finalizado el intercambio.

El increíble descubrimiento de Juariu sobre Icardi y la China

Mientras ese cruce público sacudía a la prensa rosa, otro tema relacionado al triángulo Wanda–Icardi–China volvió a encender las redes sociales. La influencer Juariu, conocida por su habilidad para rastrear movimientos digitales de los famosos, sorprendió a todos con un descubrimiento que inmediatamente generó rumores y especulaciones. En una historia de Instagram, anticipó su hallazgo diciendo: “Lo que acabo de encontrar”, insinuando que tenía entre manos información reveladora.

Luego, la creadora de contenido exhibió una captura de un informe de "Intrusos" donde aparecía una interacción entre el delantero del Galatasaray y la ex "Casi Ángeles" fechada el 25 de noviembre de 2019. En esa publicación, se podía apreciar que el futbolista le había dado “me gusta” a una foto de la actriz, mucho antes de que estallara públicamente el Wandagate. La revelación, por supuesto, no pasó inadvertida.

Like-Icardi

De hecho, la ex participante de "Masterchef Celebrity" le puso un tono filoso a su análisis. “Ya venía desde el 2019 buscando Icardi o likeando descaradamente”, escribió, sorprendida por la anticipación digital que sugería esa interacción temprana. Además, en otra placa profundizó su interpretación y dejó abierta la posibilidad de que este patrón se repitiera en distintos momentos. “Se ve que siempre ante la crisis Mauro iba a likear a la China”, afirmó, insinuando que no se trataba de un hecho aislado.