Espectáculos La Mañana Johnny Depp Johnny Depp confundió a Wanda Nara con una empleada de limpieza

El actor y director de cine estuvo en la Argentina en el marco del estreno de su última película y su pasó no pasó inadvertido. Enojo en Telefe.







La confusión de Johnny Depp

La visita de Johnny Depp en Argentina generó un revuelo en Telefe y alimentó aún más la interna entre dos famosísimas conductoras. Es que el actor es muy amigo de Verónica Lozano y de su pareja “el Corcho” Rodriguez y por ello eligió su programa para una nota exclusiva.

Sin embago, la polémica llegó cuando Wanda Nara abandonó los estudios donde se grababa MasterChef Celebrity y corrió en busca de la foto con Depp. Lozano reconoció que no le gustó la forma en que la conductora del reality fue a encontrarse con el actor estadounidense.

La crítica llegó cuando Lozano fulminó a Wanda al asegurar que “la mata como su ego” ya que consideró que la foto era un palo directo para Mauro Icardi.