Dua Lipa en el Súperclásico y Johnny Depp contra Tigre: todos quieren ver a Boca

El actor, conocido mundialmente por la película "Piratas del Caribe", entre otras cosas, estuvo el domingo en La Bombonera.

Tras la presencia de Dua Lipa la semana pasada en el Superclásico, la Bombonera tuvo otro invitado de lujo este domingo: el actor estadounidense Johnny Depp estuvo en uno de los palcos para presenciar el partido en el que Boca venció a Tigre por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025.

La presencia de la estrella de cine, reconocida por sus papeles en películas como "Piratas del Caribe" y "El joven manos de tijera", causó revuelo entre los presentes. Se da apenas una semana después de la visita de Dua Lipa para el Superclásico.

Luego del partido, la cuenta oficial de Boca en redes sociales se encargó de viralizar el encuentro del actor con el máximo referente del club. Se publicó una fotografía de Johnny Depp junto a Juan Román Riquelme , presidente de la institución.

En la imagen, Riquelme aparece obsequiándole una camiseta del equipo al actor. El club acompañó la publicación con un mensaje contundente: “Johnny Depp junto a Juan Román Riquelme viendo al puntero del campeonato”.

Embed Johnny Depp junto a Juan Román Riquelme viendo al puntero del campeonato pic.twitter.com/wfRhJnxceE — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 17, 2025

Depp se encuentra en Argentina para la promoción de su película y aprovechó su estadía para vivir de cerca la pasión del fútbol argentino en uno de sus templos, presenciando el triunfo que mantiene a Boca en lo alto de la tabla de posiciones del Clausura.

En los días previos, el británico Noel Gallagher también pasó por el estadio Alberto J. Armando. El mayor de los hermanos que lideran la histórica banda Oasis, estuvo en la cancha de Boca y se dio el gusto de pisar el césped.

La visita reciente y muy cercana en el tiempo de estos tres artistas internacionales coincide con el mejor momento del equipo en el año. De la mano de Claudio Úbeda como estratega y la calidad de Leandro Paredes, Boca levantó colectivamente y se perfila como uno de los principales favoritos al título.

Además, logró la clasificación directa para la fase de grupos de la Copa Libertadores del año que viene, objetivo que parecía estar seriamente comprometido hace tres semanas, luego de la derrota con Belgrano en La Bombonera.