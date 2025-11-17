Centro Español y el Club Pacífico, los primeros pasajeros en semis

El equipo de Plottier y el Deca barrieron sus respectivas series de cuartos de final en el Pre Federal de básquet.

Dos de las cuatro series de cuartos de final deberán definirse en un partido decisivo. Mientras que Centro Español y Club Pacífico dejaron afuera a Deportivo Roca y Del Progreso, respectivamente, tanto Pérfora como Independiente resolverán sus llaves en casa, tras las derrotas del último domingo.

El Torito cerró el 2-0 en el polideportivo Gimena Padín, donde superó al naranja por 77 a 71 y así se metió en semifinales. Más allá de alguna zozobra en el último cuarto, donde el local pasó al frente, Centro jugó mejor en gran parte del partido, por eso estuvo casi todo el tiempo arriba.

Emilio Santana, figura de la noche con 27 puntos, fue determinante en el cuarto final. Lo acompañó Franco Cassacchia con 17 unidades en la zona pintada. Franco Heck (15) y Adolfo García Barros (13) se destacaron en el local, que tendrá que jugar por la permanencia.

centro español 2

Por su parte, Pacífico completó su tarea gracias a otra contundente victoria sobre Del Progreso. Había sido 104 a 72 en el Viejo Ramírez y esta vez fue 93 a 75 en el Gigante.

Luego de un primer cuarto igualado, la visita sacó ventajas de la mano de Alex Soria (23), David Veliz (18), Giuliano Sasso (12) y Sebastián Godoy (12). En el local sacó la cara Jorge Coronado, con 20 unidades, pero quedó muy solo en la ofensiva.

Tanto el Torito como el Deca tendrán más descanso que sus rivales en semifinales. Es que las otras dos series irán a tercer partido y ambos se disputarán el miércoles.

En El Nido, Biguá logró estirar la llave contra Independiente y lo hizo en base a su defensa. Limitó los caminos al aro del "2" de la fase regular, que esta vez sí sintió la ausencia de David Oviedo por lesión.

Francisco González y Nahuel Muñoz, con 14 puntos cada uno, se erigieron como máximos anotadores del equipo de Nicolás Leguizamón, que se adueñó de la victoria en el último cuarto por 65 a 54.

Joaquín Marcón y Mateo Isolabella anotaron 13 cada uno, pero la producción colectiva del Rojo en ataque fue mala y ahora la serie se muda de nuevo a La Caldera, donde el miércoles se resuelve el cruce.

Lo mismo ocurrirá con el duelo entre Atlético Regina y Pérfora. En un partido cambiante, de dientes apretados y mucha tensión, el albo prevaleció en el final con un 65 a 60 que determinó un tercer juego en el flamante estadio Oscar Pity Claris.

El 24 a 8 del comienzo parecía determinante, pero el Verde se recuperó y dejó en claro que quiere defender el título. Marcos Leal (15), Manuel Navarro (12) y Martín Fagoti (9 y 12 rebotes) fueron los mejores del conjunto que dirige Juan Zabala. Julián Ruiz terminó con 12 puntos y seis asistencias, mientras que Jeremías Fernández anotó 8 y bajó nueve rebotes.

Los terceros juegos irán este miércoles a las 21:30. Si pasan los locales, los cruces que comienzan el viernes serán Pacífico-Español e Independiente vs Pérfora.