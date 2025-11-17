El emotivo momento donde Nacho Russo recibió la camiseta homenaje de Boca a su padre

El hijo de Miguel Ángel Russo jugó para Tigre ante Boca y recibió la camiseta homenaje en manos de Edinson Cavani y el agricultor uruguayo.

Finalmente la camiseta con la que Boca homenajeó a Miguel Ángel Russo tras su muerte, volvió a estar en manos de la famiia del exentrandor luego de la visita de Tigre a La Bombonera. Uno de los protagonistas en la noche fue Nacho Russo, hijo de Miguel, quien se llevó un importante reconocimiento.

Agustín Eugui , un agricultor uruguayo, fue contactado por Edinson Cavani luego de encontrar en un campo de Cañada Nieto, un pequeño pueblo charrúa perteneciente al departamento de Soriano, la camiseta con el año de nacimiento de Miguelo y el infinito con la que el club lo homenajeó en el duelo ante Belgrano de Córdoba. Rápidamente el delantero le propuso al agricultor una acción especial.

Este domingo por la noche se encontraron Cavani y Eugui en La Bombonera para darle al hijo de Russo el homenaje hallado. Tras el partido, Russo mostró su emoción ante el gesto: "Perdón que no pueda hablar pero es muy fuerte porque es una señal de la vida que sigue estando entre nosotros . La verdad que cuando me la dio se me puso la piel de gallina, me había pasado también cuando la encontró".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Canal de Boca (@elcanaldeboca)

"La quería ver, tener, oler. Te agradezco de corazón el gesto que tuviste, te dije unas palabras adentro, y a vos Edinson. No puedo creer la cantidad de cosas que me pasaron en este mes y medio que siguen dando muestra que sigue acá", cerró en su relato durante el encuentro que sucedió en la transmisión de El Canal de Boca.

Úbeda feliz: qué dijo el entrenador sobre la comparación con Scaloni que hizo Paredes y el presente de Boca

Claudio Úbeda le encontró la vuelta a Boca para que vuelva a tener buenos pasajes futbolísticos que ilusionen nuevamente al hincha de cara al cierre del torneo clausura y, también, a la Copa Libertadores de la próxima temporada. Luego de la victoria contra Tigre por 2-0 en La Bombonera, el Sifón se expresó sobre el presente del equipo.

“El equipo viene creciendo desde hace seis, siete fechas, ha venido evolucionando”, dijo en conferencia de prensa y agregó: “El equipo va teniendo madurez, va sabiendo cómo lleva los partidos, cómo protegernos para no quedar expuestos, Tigre juega a los dos 9 para dejarnos mal parados y lo solucionamos bien”.

“Se percibe una comunión entre todos los jugadores que es linda, se juntan los miércoles después del doble turno a la casa de Lea a comer asado y eso hace bien, estamos contentos”, sumó el entrenador sobre la iniciativa que se realiza desde que Leandro Paredes llegó al club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tato_Aguilera/status/1990244803271971319&partner=&hide_thread=false “El equipo está aprendiendo a ser serio” Claudio Ubeda en conferencia de prensa . pic.twitter.com/OmWJkmTfcB — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) November 17, 2025

Por otra parte, sumó: “No sé si el hincha me mira de otra manera, queda a criterio de la gente, me dedico a lo que tenemos que hacer día a día, estamos preocupados por saber cuál es nuestro rival la semana que viene, solo eso”.

En su relato reveló: “Le permitimos ilusionarse a la gente y está bien cuando el equipo muestra crecimiento, evolución, ganás, clasificás primero, entrás a la Copa Libertadores... La ilusión del hincha es válida y hermosa, la manera que nos acompaña nos ayuda mucho”.

En parte de su relato se refirió a los dichos del mediocampista campeón del mundo, quien lo había comparado con Scaloni: “Yo creo que lo dijo porque lógicamente recuerda cuando me tocó la Selección Sub 20 y trazó el paralelismo con la forma que tiene Lionel. Paredes es el indicado para decirlo, es un privilegio que hable de mí de esa manera”.