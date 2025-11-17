Estalló el presidente de un club contra sus jugadores: desde "no les quiero dar agua ni jabón" hasta "vamos a traer un arquero con manos"

Un presidente del ascenso apuntó contra sus futbolistas y no escatimó en críticas luego de que su equipo reciba una goleada.

El fútbol argentino vive una vorágine pocas veces vista en ligas de otros países que puede decantar en fuertes declaraciones que realizan mandatarios de las instituciones contra sus jugadores. Hace poco más de dos meses el presidente de Chacarita había quedado envuelto en polémica por declaraciones contra los jugadores con los que negoció el contrato y terminó firmando.

Esta vez fue el mandatario de otro club del ascenso que estalló con explosivas declaraciones luego de que su equipo sea goleado. Se trata de Manuel Pérez , presidente de Racing de Córdoba quien no escatimó críticas para sus goleadores tras caer por 4-1 ante Belgrano en las semifinales de la Copa Córdoba .

“El primer gol: manitos de manteca el arquero; el segundo: Castro la tira para atrás y se la da al delantero de ellos; el tercero: Perales se la pone en el pecho al delantero de ellos”, dijo sin escrúpulos el mandatario y profundizó con una importante comparación: "Si eso lo llegamos a hacer en el campeonato con los amigos el sábado, terminamos a los puñetes antes de comer el asado. ¿Cómo podemos hacer estas cosas, estas barbaridades?".

“Vamos a traer un arquero, uno que tenga manos. Venimos ligando flojo ahí. Hoy después de lo de ayer, me gusta hasta el arquero de barrio, de un metro sesenta. Lo de ayer fue muy triste”, apuntó contra el arquero Jonathan Rougier con paso por el ascenso en diálogo con el programa Ascenso x3

Luego, en diálogo con La Cadena del Gol, apuntó contra los jugadores: “Hay gente que no merece llevar esta camiseta, yo prefiero que agarre el bolso y siga su camino. La semana que viene ya les van a informar a los muchachos, vamos a ir arreglando a todos que se tomen licencia, que cobren octubre, noviembre, diciembre, que se queden tranquilos en la casa haciendo el asado y paseando al perro. Tampoco les quiero dar agua y jabón, el agua caliente y lavarles la ropa sale caro”.

“En las próximas horas seguiremos con los números con el tesorero y liquidaremos lo que tengamos que liquidar. Fin de ciclo”, sumó y agregó sobre el despido del entrenador la Tota Medina: "Tenemos excelente relación con la Tota, pero fue un papelón, es un sapo que nos tragaremos en cuotas. Racing no está para esto”.

Racing de Córdoba-Belgrano

“Tengo 56 años, jamás vi que Belgrano nos haga cuatro, ni en sus mejores épocas. El 'Belgrano junior' nos pegó un baile, nos reventó los palos y acá hace cinco sábados que se le da descanso al plantel y los domingos, ni hablemos, vamos a misa”, sumó.