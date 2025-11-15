Se dio la lógica en el comienzo de los playoffs del Pre Federal de básquet

Pacífico, Independiente, Pérfora y Centro Español se pusieron al frente en las series de cuartos de final que siguen este domingo.

Julián Fedele es uno de los jugadores más constantes del Rojo. Foto: prensa Independiente de Neuquén

El arranque de los playoffs no tuvo sorpresas para los quipos regionales en el Pre Federal de básquet . Los cuatro mejor ubicados en la tabla de la fase regular prevalecieron ampliamente sobre los visitantes, en el comienzo de las series de cuartos de final que continuarán este domingo.

Pacífico fue lapidario ante Del Progreso y, como era de esperarse, lo superó de principio a fin y por paliza. Fue 104 a 72 para los de Maxi Rubio, que estuvieron al frente de principio a fin. La contundente victoria se fundamentó en ataque, con Alex Soria (31 puntos y 14 rebotes) como gran figura, bien acompañado por Sebastián Godoy Vega (23 y 11rebotes), Marco Roumec (20) y Matías Stanic (14).

Independiente tuvo las bajas por lesión de David Oviedo y Gino Veronesi, dos ausencias sensibles que sintió en el primer tiempo con Biguá. Sin embargo, la actuación de Carlos Paredes (18 puntos) fue una de las grandes razones para el 69-59 final.

carlos paredes 2

Luego de un comienzo parejo y de goleo bajo, el recientemente incorporado Lautaro Riego metió tres triples importantes en su regreso al club que lo vio nacer y así el conjunto de Andrés García encaminó las acciones en el segundo parcial.

Después, además de Paredes, fueron muy importantes Mateo Isolabella (17) en el perímetro y Joaquín Marcon (17) en la zona pintada para ponerse 1-0 arriba.

Pérfora no le dio chances a Atlético Regina, con una defensa que lo anestesió desde el segundo cuarto en adelante. El campeón defensor se impuso por 93 a 64 con Santiago Candia (23) como goleador, sumado a Luca Chiapella (18), Nahuel Vicentín (15 y 11 rebotes), Jeremías Fernández (13).

El jueves, Centro Español había adelantado su partido y superó a Deportivo Roca en El Templo por 85 a 65.

Este domingo, Progreso, Biguá, Regina y Roca serán locales. Casi todos los partidos comenzarán a las 20, a excepción de Roca-Español, que arrancará media hora más tarde.