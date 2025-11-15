Clasificación caótica en el Turismo Carretera: así quedaron las cosas en Toay

En una jornada marcada por la lluvia, Werner se quedó con la pole y los pilotos regionales estuvieron lejos de su tiempo.

La clasificación del Turismo Carretera en Toay dejó una postal tan contundente como repetida en este circuito: Mariano Werner volvió a ser el dueño absoluto del sábado . El entrerriano, que ya era el más ganador del historial pampeano, sacó provecho de un factor determinante que cambió por completo el desarrollo de la tanda: la lluvia.

El piloto del Mustang consiguió su 32ª pole position en la categoría y la cuarta en este autódromo , en una sesión divida entre quienes alcanzaron a girar en piso seco y los que debieron pelear contra un aguacero que modificó por completo las referencias de frenaje, tracción y visibilidad. Werner marcó 1:13.477 , un registro inalcanzable para el resto cuando el cielo se quebró y el viento cruzado obligó incluso a suspender la actividad durante más de una hora.

El primer grupo en salir —integrado por los pilotos de la Copa de Oro— fue el único que vio la pista en condiciones normales. A partir de allí, el diluvio condicionó toda la tanda. Los del segundo cuarto ya giraron con lluvia ligera y perdieron más de segundo y medio respecto al lote inicial. Para el tercer y cuarto grupo, directamente se trató de otra clasificación: piso anegado, ráfagas fuertes y tiempos imposibles de comparar con el comienzo. En ese escenario, Emiliano Spataro quedó como el mejor del “sector húmedo”, ubicándose 26º en la general.

Para Agustín Canapino, la clasificación representó un punto de presión adicional: el arrecifeño llegó a Toay con chances matemáticas de coronarse este mismo fin de semana, siempre y cuando lograra mantenerse adelante de sus rivales directos. El séptimo lugar obtenido bajo el piso seco complicó ese plan, no porque lo deje afuera de la pelea, sino porque le agrega dificultad al camino hacia la final del domingo.

Desde esa posición deberá trabajar más para avanzar en las series y asegurarse una largada favorable en la final, donde aún podría encaminar un resultado que lo deje a un paso de una nueva corona. Sin embargo, ya no depende solo de su rendimiento: necesita sumar fuerte y esperar que sus perseguidores no recorten demasiado.

¿Cómo le fue a Manu Urcera en Toay?

Para los corredores del sur del país, la jornada resultó especialmente adversa. José Manuel Urcera, el representante regional mejor posicionado en la Copa de Oro y aún con chances de ingresar entre los “tres de último minuto”, quedó relegado al 24º puesto, a 3.496 segundos de la pole. Le tocó clasificar en plena tormenta, con un Mustang que nunca logró temperatura y que sufrió muchísimo en los dos primeros parciales, donde la falta de adherencia fue evidente.

La situación no fue distinta para Lautaro de la Iglesia, que finalizó 25º, pero dentro del grupo de la tanda en seco. Su diferencia (+11.343) responde al hecho de haber sido parte de la clasificación separada del final, habilitada únicamente para ordenar del puesto 26 hacia atrás.

Más atrás terminó Juan Cruz Benvenuti, otro de los protagonistas seguidos por el público patagónico. El angosturense concluyó 38º, perjudicado por el agua y por un Chevrolet Camaro que nunca encontró estabilidad en los radios rápidos. Para él, la misión del domingo será avanzar desde el fondo en series y evitar quedar comprometido antes de la final.

En la parte alta, detrás de Werner se ubicaron Marcelo Agrelo (+0.350) y Christian Ledesma (+0.447), en una tanda que terminó dividida en dos mundos: los que pudieron girar en seco y los que quedaron atrapados bajo el temporal.

Mañana, el orden de largada de las series impactará directamente en las posiciones del campeonato. Para Urcera, será un domingo donde avanzar no es solo una necesidad deportiva: es una obligación para sostener sus aspiraciones en un playoff que no da margen para errores.