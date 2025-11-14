Turismo Carretera en Toay: una fecha clave en la Copa de Oro

El Turismo Carretera llega este fin de semana al Autódromo Provincia de La Pampa , en Toay , para disputar la 14ª fecha de la temporada 2025 y el anteúltimo capítulo de la Copa de Oro . La Pampa vuelve a recibir a la “Máxima” en un escenario que ya es un clásico del playoff: es la 13ª vez que la categoría visita este circuito en etapa de definición y, como ocurre siempre en este trazado rápido y técnico, todo puede cambiar en un par de giros.

Toay es uno de los escenarios más particulares del calendario. Con 4.148 metros de extensión, largas rectas que favorecen la succión y frenadas violentas que multiplican las posibilidades de sobrepaso, suele ofrecer carreras abiertas, estratégicas y con diferencias mínimas. La exigencia aerodinámica y el desgaste en las curvas externas obligan a los equipos a encontrar un equilibrio casi perfecto, sobre todo para la final del domingo, donde el ritmo en el último tercio de carrera suele definir posiciones clave para el campeonato.

La atención volverá a enfocarse en Agustín Canapino , líder sólido de la Copa de Oro y reciente ganador en Paraná . El piloto del Chevrolet Camaro #86 llega con un nivel arrollador y con la posibilidad concreta de encaminar su quinto título. A pesar de rumores que circularon durante la semana sobre una posible ausencia, el propio piloto confirmó su presencia en La Pampa, por lo que la lucha por los puntos continuará sin modificaciones. Canapino encabeza el minitorneo con 155 puntos y viaja a Toay con margen, aunque sin chances matemáticas de campeonar de manera anticipada .

manu urcera auto tc 2025.jpg

Detrás aparece Matías Rossi, que con el Toyota Camry #117 mantiene 108 puntos y se sostiene como su principal perseguidor. También se mantiene en carrera Santiago Mangoni, tercero con 103,5 unidades. Santero, Fritzler, Lambiris, Ledesma y Werner completan el grupo de protagonistas que llegan a La Pampa con aspiraciones de seguir sumando fuerte.

Para los pilotos regionales, esta fecha tiene un valor especial. José Manuel Urcera, con el Ford #231, aparece dentro del lote que pelea por ingresar a los “tres de último minuto”. Con 72,5 puntos acumulados, el rionegrino necesita un domingo sólido que le permita arrimarse aún más a la zona caliente. En Paraná mostró buenos parciales en ritmo de carrera, aunque le faltó redondear en clasificación. Para Toay, su equipo trabajó especialmente en la tracción a la salida de los radios rápidos, un aspecto fundamental para mantenerse competitivo en las series y en la final.

Otro representante patagónico que buscará destacarse es Juan Cruz Benvenuti, quien llega con la necesidad de cortar una racha irregular. El piloto de Villa La Angostura mostró potencial durante distintos tramos del año y Toay puede ser su oportunidad para recuperarse, especialmente en un circuito que históricamente favorece a los autos de potencia y velocidad final.

Horarios y cómo ver el Turismo Carretera en Toay

La actividad en pista comenzará el sábado con los entrenamientos y la clasificación desde las 16:06. El domingo se disputarán las tres series a las 10:10, 10:35 y 11:00, mientras que la final está programada para las 13:30, con transmisión por DeporTV, la TV Pública y MotorPlay.

Con solo una fecha restante después de Toay, cada maniobra tendrá impacto directo en la definición. Para los regionales, es la oportunidad de afirmarse en la pelea grande y demostrar que la Patagonia también tiene peso en el cierre del campeonato más importante del automovilismo argentino.