Qué dijo el Gobierno sobre la posibilidad de eliminar el monotributo

El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a un documento filtrado sobre cambios que aplicarían en el mercado laboral.

Tras la repercusión que tuvo en las últimas horas la información que da cuenta sobre un polémico proyecto que estaría analizando el Gobierno Nacional, para eliminar el monotributo , el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló al respecto.

En la primera conferencia de prensa que dio en su nuevo cargo este viernes, el exvocero presidencial, se refirió a un documento filtrado que muestra que el Ministerio de Economía exploraría un cambio estructural en el mercado laboral , con nuevas reglas para empleadores, trabajadores independientes y contribuyentes alcanzados por Ganancias.

Entre los puntos más sensibles aparece la p osible eliminación del Monotributo y el traslado de sus inscriptos al régimen de autónomos . La propuesta también incluye rebajas de cargas patronales, modificaciones en aportes personales y ajustes en las deducciones del impuesto.

adorni

Adorni habló en representación del gobierno y afirmó que "cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori es falsa".

Respecto a los rumores sobre la reforma tributaria, Adorni puntualizó: "Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son".

El Gobierno reaseguró que está trabajando en "revertir el lamentable estado del sector formal en la Argentina".

Adorni desmintió que el Gobierno analice eliminar el monotributo

