La ARCA confirmó los parámetros y el valor de la cuota mensual del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Monotributo: cómo quedaron las escalas de noviembre 2025 y cuánto se paga por cada categoría

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) mantuvo en noviembre 2025 las escalas y las cuotas mensuales correspondientes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes , más conocido como monotributo . La actualización del sistema, que incluye a unas dos millones de personas, ocurre cada seis meses y la próxima será en febrero 2026.

La estructura del monotributo prevé una clasificación en categorías que van desde la A hasta la K, según el nivel de facturación anual de cada inscripto. Quienes superen el tope anual de ingresos permitidos de su categoría estarán obligados a realizar una recategorización.

Después de la última actualización, registrada en agosto pasado, las escalas del régimen simplificado quedaron de la siguiente forma:

Categoría A: $8.992.597,87

$8.992.597,87 Categoría B : $13.175.201,52

: $13.175.201,52 Categoría C: $18.473.166,15

$18.473.166,15 Categoría D : $22.934.610,05

: $22.934.610,05 Categoría E : $26.977.793,60

: $26.977.793,60 Categoría F: $33.809.379,57

$33.809.379,57 Categoría G: $40.431.835,35

$40.431.835,35 Categoría H: $61.344.853,64

$61.344.853,64 Categoría I: $68.664.410,05

$68.664.410,05 Categoría J: $78.632.948,76

$78.632.948,76 Categoría K: $94.805.682,90

monotributo-afip.jpeg El monotributo se divide en escalas establecidas según el nivel de facturación de cada contribuyente.

De cuánto es la cuota de cada categoría del monotributo en noviembre 2025

La cuota mensual de cada categoría del régimen simplificado está compuesta por tres ítems: impuesto integrado, aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y obra social. Cada componente se calcula según la categoría y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes).

De esta manera, esto es lo que corresponde pagar de cuota mensual según cada categoría:

Categoría A: $37.085,74 (tanto para servicios como para venta de bienes)

$37.085,74 (tanto para servicios como para venta de bienes) Categoría B: $42.216,41 (tanto para servicios como para venta de bienes)

$42.216,41 (tanto para servicios como para venta de bienes) Categoría C: $49.435,58 para prestación de servicios y $48.320,22 para venta de bienes

$49.435,58 para prestación de servicios y $48.320,22 para venta de bienes Categoría D: $63.357,80 para prestación de servicios y $61.824,18 para venta de bienes

$63.357,80 para prestación de servicios y $61.824,18 para venta de bienes Categoría E: $89.714,31 para prestación de servicios y $81.070,26 para venta de bienes

$89.714,31 para prestación de servicios y $81.070,26 para venta de bienes Categoría F: $112.906,59 para prestación de servicios y $97.291,54 para venta de bienes

$112.906,59 para prestación de servicios y $97.291,54 para venta de bienes Categoría G: $172.457,38 para prestación de servicios y $118.920,05 para venta de bienes

$172.457,38 para prestación de servicios y $118.920,05 para venta de bienes Categoría H: $391.400,62 para prestación de servicios y $238.038,48 para venta de bienes

$391.400,62 para prestación de servicios y $238.038,48 para venta de bienes Categoría I: $721.650,46 para prestación de servicios y $355.672,64 para venta de bienes

$721.650,46 para prestación de servicios y $355.672,64 para venta de bienes Categoría J: $874.069,29 para prestación de servicios y $434.895,92 para venta de bienes

$874.069,29 para prestación de servicios y $434.895,92 para venta de bienes Categoría K: $1.208.890,60 para prestación de servicios y $525.732,01 para venta de bienes

ARCA Monotributo.jpg ARCA actualiza el monotributo cada seis meses, según la inflación publicada por el INDEC.

Cómo recategorizarse en el monotributo, paso a paso

Los contribuyentes que superen el límite anual de facturación de la categoría en la que se encuentran anotados deberán obligatoriamente recategorizarse. Para hacerlo, hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresar CUIT y clave fiscal al sitio oficial del Monotributo ARCA

Seleccionar la opción “ Recategorización ”

” Una vez dentro del portal, presionar el botón “Recategorizarme”: esta opción está habilitada solamente durante enero y julio, los únicos dos meses permitidos por normativa para realizar el trámite

Revisar situación actual: el sistema mostrará la categoría actual y los topes de cada parámetro. Se recomienda consultar las escalas vigentes presionando el botón correspondiente antes de continuar

Cargar los datos

Ingresar el monto facturado en los últimos 12 meses

Indicar si se utiliza un local comercial para desarrollar la actividad. En caso de que no corresponda, seleccionar “NO” y hacer clic en “Continuar”

Verificar y confirmar

El sistema propondrá una nueva categoría según los datos ingresados

Verificar toda la información. Si hay errores, hacer clic en “Volver” y corregirlos. Si está correcto, finalizar el trámite presionando “Confirmar categoría”

Cuándo puedo volver al Monotributo si me excluyen 1200x678.png Los contribuyentes que superen el límite de facturación anual de la categoría en la que se encuentran anotados están obligados a recategorizarse.

Cuándo será la próxima actualización del monotributo

La ARCA diseñó el sistema de actualización en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, por lo que los cambios en las escalas se producen cada seis meses. El esquema actual regirá hasta febrero de 2026, mes previsto para la próxima revisión por parte de la autoridad fiscal. Es posible que cuando esto ocurra, muchos contribuyentes se vean obligados a recategorizarse.

La tabla oficial publicada por el organismo recaudador permite a los monotributistas identificar a qué categoría pertenecen y calcular el monto exacto a abonar mensual y anualmente. El sistema segmenta con precisión los límites para evitar confusiones, e incluye información clara sobre las fechas en que entraron en vigencia estos valores.

El diseño considera no sólo el monto de facturación sino también el tipo de actividad principal desempeñada, factor clave en la determinación de las cuotas.