Monotributo promovido: de qué se trata esta categoría especial que ofrece ARCA para promocionar una actividad

Se trata de una categoría para trabajadores independientes que necesitan promocionar su actividad. Quiénes pueden inscribirse y a qué beneficios acceden.

Monotributo promovido: de qué se trata esta categoria especial que ofrece ARCA para promocionar una actividad

El régimen simplificado del monotributo tiene distintas categorías, establecidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) y adaptables a las diversas necesidades de los contribuyentes. Un ejemplo es el monotributo promovido , una especie a la que solo pueden acceder quienes necesitan promocionar su actividad.

Este grupo de contribuyentes tienen acceso a los mismos beneficios que el régimen ordinario, como es el caso de la oferta a las distintas obras sociales, pero además cuentan con un beneficio monetario extra.

El monotributo promovido es una herramienta de inclusión social que está dirigida a aquellos trabajadores que necesiten de una mayor promoción de su actividad para lograr insertarse en la economía formal y poder acceder a condiciones de igualdad.

Según explican el sitio web del ente recaudador, "este régimen exime del pago del componente impositivo y permite realizar aportes para la jubilación a través del pago de una cuota mensual acorde al 1% de los ingresos brutos mensuales, durante los primeros 36 meses desde la adhesión" a este sistema.

En el décimo mes del año este régimen se mantiene en vigencia y constituye una alternativa para las personas que cumplen con determinados requisitos y que desean regularizar su situación ante ARCA.

Cuáles son los requisitos para adherirse al monotributo promovido

Las personas interesadas en inscribirse a este régimen se deben cumplir las siguientes condiciones:

Ser mayor de 18 años.

Desarrollar únicamente una actividad independiente que no implique importaciones ni establecimiento fijo.

Que esa actividad sea la principal fuente de ingresos, salvo compatibilidad con planes sociales.

En servicios, no superar las seis operaciones anuales con el mismo cliente ni pasar el límite de facturación por operación, que es de $127.189,40.

No tener empleados ni estar alcanzado por Bienes Personales.

Haber percibido en los últimos 12 meses ingresos brutos inferiores a la categoría A del monotributo.

En caso de ser graduado universitario, no deben haber pasado más de dos años desde la expedición del título y haber estudiado sin pagar matrículas ni cuotas.

Cómo gestionar el monotributo promovido

La inscripción al régimen de monotributo promovido se gestiona de forma completamente online. Los interesados en adherirse deben contar con CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior y ejecutar el siguiente procedimiento:

Ingresar a ARCA: Entrá al portal de ARCA con tu CUIT y clave fiscal para verificar tus datos personales y de contacto.

Entrá al portal de ARCA con tu CUIT y clave fiscal para verificar tus datos personales y de contacto. Agregar el servicio "Monotributo": Dentro de "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal", seleccioná "Agregar servicio" y sumá el módulo "Monotributo".

Dentro de "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal", seleccioná "Agregar servicio" y sumá el módulo "Monotributo". Seleccionar "Trabajador promovido": Accedé al portal de Monotributo, hacé clic en "Darse de alta" y elegí la opción "Trabajador promovido".

Accedé al portal de Monotributo, hacé clic en "Darse de alta" y elegí la opción "Trabajador promovido". Completar actividad y aportes: Ingresá la fecha de inicio de actividades, describí tu tarea principal, declarando ingresos mensuales y domicilio fiscal. Si querés poder asociar una obra social.

Ingresá la fecha de inicio de actividades, describí tu tarea principal, declarando ingresos mensuales y domicilio fiscal. Si querés poder asociar una obra social. Confirmar la inscripción: Revisá toda la información cargada y confirmá el alta. El sistema va a generar una constancia digital y desde ese momento vas a poder emitir facturas tipo "C".

Monotributo: cuál es la cuota a pagar en octubre

Los montos varían de acuerdo con la categoría y el tipo de actividad. Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social: