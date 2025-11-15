La Vuelta al Valle disputó su quinta etapa y se acerca al final

Este domingo concluirá en Allen la 82° edición del tradicional evento patagónico, donde se dará a conocer al gran ganador.

La Vuelta al Valle entró este sábado en su tramo decisivo con la realización de la quinta etapa en Villa Regina . Desde las 14:30, los 115 ciclistas que siguen en carrera enfrentaron un circuito urbano de 11 giros —110 kilómetros en total— que mantuvo agrupado al pelotón durante buena parte de la tarde, hasta que una fuga numerosa logró desprenderse en los últimos pasajes del recorrido.

El uruguayo Leonel Rodríguez , del equipo Boca de Cufré, fue quien resolvió el sprint definitivo dentro del grupo de punta y cruzó la meta primero, repitiendo el triunfo que había conseguido en esta misma etapa en la edición anterior. Detuvo el cronómetro en 2h 40m 53s , tiempo que le alcanzó para quedarse con la jornada.

Por detrás del ganador llegaron Alejandro Quilci (Color Shop–Valdo) y Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan), quienes completaron el podio luego de integrarse a la escapada que terminó definiendo la tarde. También formaron parte del corte Pablo Reyes , Matías Herrera , Cristian Moyano y Emiliano Pérez , protagonistas de los últimos kilómetros y responsables de marcar el ritmo en la parte final.

A nivel general, no hubo movimientos en la cima. Leonardo Velardez (JC Competición) conservó el liderazgo que traía desde el viernes y llegará a la última etapa como principal candidato al título.

82° Vuelta al ValleQuinta Etapa – Ciudad de Villa ReginaLa 82° edición de la Vuelta al Val

La etapa se disputó sobre un recorrido completamente plano dentro del casco urbano reginense. La salida se dio en avenida 9 de Julio y el circuito incluyó tramos por Rivadavia, 25 de Mayo, la rotonda del sector, un segmento sobre Ruta 22 hasta Pioneros y el regreso hacia el centro, con la llegada ubicada frente a la Municipalidad.

La Vuelta al Valle concluirá este domingo, nuevamente desde las 14:30, con la tradicional “calesita” en Allen: 11 vueltas de 10 kilómetros cada una que definirán al ganador de la 82° edición.

Las tragedias que marcaron esta edición de la Vuelta al Valle

En la desconcentración de la etapa del jueves, una mujer embarazada murió al caer con su auto a un desagüe tras chocar contra una ambulancia que regresaba con heridos en código rojo.

Se trata de una mujer de 30 años, identificada como Rosana Nélida Zapata. El siniestro se produjo sobre la Ruta 6, en el ingreso al barrio Chacramonte de General Roca, y golpeó de lleno a una competencia que ya venía condicionada por distintos incidentes en la ruta.

La Vuelta al Valle había arrancado el martes y desde entonces la organización viene lidiando con distintos problemas vinculados a la seguridad. El miércoles, la etapa se tuvo que anular por múltiples caídas de ciclistas: varios competidores terminaron en el suelo y la prueba no pudo completarse.

Un día después, ya fuera de carrera pero todavía en el marco del operativo de la prueba, se produjo el choque entre el auto en el que viajaba la mujer y una ambulancia que trasladaba heridos. Tras el impacto, el vehículo particular terminó dentro de un desagüe y la conductora murió más tarde, lo que transformó un cierre de etapa en un episodio fatal que no tenía antecedentes recientes en la historia de la competencia.