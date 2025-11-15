El ex River y Selección Argentina que ingresó al Salón de la Fama del Fútbol

La entidad nació en 2011 y reconoce a las figuras del fútbol mundial. Ahora fue el turno del ídolo del Millonario y la Albiceleste.

El arquero fue campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978.

El arquero de la Selección Argentina campeón del mundo en 1978, que supo jugar en River , Ubaldo Matildo Fillol, ingresó en el Salón de la Fama Internacional del Fútbol en un evento que tuvo lugar en la ciudad de Pachuca, en México.

La entidad que nació en 2011 y cuenta con el aval de la FIFA reconoció al ex arquero Millonario junto a otras figuras del fútbol mundial como el colombiano René Higuita , el brasileño Dunga , el español Iker Casillas , el uruguayo Diego Forlán , el inglés Gary Lineker y el neerlandés Ronald Koeman.

“Estoy realmente emocionado, contento y feliz. Estar en el Salón de la Fama es algo que realmente yo soñaba. Quiero compartir este hermoso premio con mis compañeros y cuerpo técnico de esa hermosa selección de 1978 que le dio el primer título mundial a mi país” declaró el ex arquero de 75 años.

Fillol debutó en la Argentina el 3 de julio de 1974, en el Mundial de Alemania. Entre 1974 y 1985 atajó en 58 partidos oficiales, disputó las Copas del Mundo de Argentina 1978, donde fue campeón, y España 1982.

Fillol

Además, el oriundo de San Miguel del Monte atajó en todo el recorrido de Eliminatorias Sudamericanas hacia el bicampeonato mundial de México 1986, cita en la que no estuvo presente.

En la Selección, el ex Quilmes, Racing y Vélez fue superado en presencias por Emiliano "Dibu" Martínez y Sergio Romero, quien sigue al frente de este listado con 96 partidos.

River presta atención: se define la clasificación a la Copa Libertadores 2026

La fase regular del Torneo Clausura llega a su fin y, además de la definición por los playoffs, se avecina una lucha apasionante por los últimos cupos a la Copa Libertadores 2026.

Con Boca, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia ya con un boleto asegurado, el foco está puesto en quiénes ocuparán los lugares restantes por la Tabla Anual, que determinará el repechaje o, en caso de que alguno de los equipos que ya cuentan con un cupo se consagren en el Torneo Clausura, el pase directo.

El sábado a las 17.00 horas, Godoy Cruz y Deportivo Riestra protagonizarán un duelo imperdible en Mendoza, un partido crucial para los visitantes, que marchan quintos en la tabla con 51 puntos y ya tienen asegurada, al menos, su clasificación a la Copa Sudamericana.

Más tarde, a las 19.15 horas, San Lorenzo recibirá a Sarmiento, buscando un triunfo que le permita sostenerse dentro de los puestos de clasificación a torneos internacionales, ya que se ubica séptimo con 50 unidades, y en caso de que alguno de los equipos clasificados se consagre campeón, puede llegar al repechaje.

Libertadores.jpg Los mejores memes del sorteo de la Copa Libertadores

El domingo traerá el plato fuerte de la jornada, con partidos en simultáneo que podrían definir la suerte de varios candidatos. A las 17.00, Vélez recibirá a River en Liniers, en un duelo determinante para el equipo de Marcelo Gallardo, que se ubica cuarto con 52 puntos y necesita ganar para mantener la esperanza de ingresar a la Copa Libertadores.

Por otro lado, tWgwSg Argentinos Juniors, tercero con 54 unidades y actualmente en zona de repechaje, visitará a Estudiantes de La Plata desde las 20.15 horas y, en caso de ganar, se quedará con el puesto tan disputado.

A la misma hora, se disputarán dos encuentros más con fuerte impacto en la tabla anual: Newell’s ante Racing en Rosario, y Boca frente a Tigre en la Bombonera. El conjunto de Avellaneda, que cuenta con 50 puntos, necesita ganar y esperar resultados para aspirar a tener chances en el futuro de ingresar a la competencia internacional.

Por el lado del “Matador”, cuenta con 49 puntos, buscará sumar ante un Boca ya clasificado para mantenerse dentro de los puestos de Sudamericana o, con una combinación favorable, soñar con el salto a la Libertadores.