La Selección Argentina le ganó a Angola con goles de Lautaro y Messi

Los dirigidos por Lionel Scaloni disputaron el último amistoso del año en la Fecha FIFA, con varios cambios en el once.

La Selección Argentina venció con tranquilidad por 2 a 0 a Angola en el estadio 11 de Noviembre de Luanda en un amistoso disputado por los 50 años de la independencia del país africano.

Los autores de los goles fueron Lautaro Martínez a los 43 minutos del primer tiempo y Lionel Messi a los 36 del segundo, ante un rival que dio pelea pero se quedó sin ritmo ante la jerarquía argentina.

A diferencia de lo que muchos podrían creer, durante los primeros minutos del encuentro la Albiceleste no pudo dominar el balón. De hecho, las dos primeras situaciones de peligro fueron para Angola, donde tuvo que intervenir Gerónimo Rulli .

Alrededor de los 18 minutos, Lionel Messi tuvo la primera para la Selección Argentina, con un remate preciso al arco que exigió a Hugo Marques. En paralelo, Lionel Scaloni se mostró mucho más conforme con el juego de su equipo, que encontró las conexiones necesarias.

El primer gol para el combinado argentino llegó de la mano de Lautaro Martínez, con asistencia de Messi, sobre el cierre de la primera etapa. El ex Racing sorprendió con una diagonal y, tras el pase en profundidad, definió entre las piernas del arquero.

El Toro no perdona y Argentina se pone en ventaja



Ya en la segunda etapa, Argentina salió mejor al partido, con más control de la pelota y tranquilidad en los traslados, además de que no recibió sobresaltos del equipo local que hicieran trabajar de más a aRulli como en la primera etapa.

Cuando faltaban 10 minutos para finalizar el encuentro, la conexión fue la inversa: Lautaro asistió a Messi, quien la cruzó de zurda y despertó la locura en la capital angoleña, con los locales celebrando el gol como si fuera de su propia Selección.

Argentina llegó a este encuentro tras una positiva gira internacional en la que consiguió victorias ante Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0), mostrando solidez en el funcionamiento y continuidad en su identidad de juego. Este duelo frente a Angola es el último del año para la Scaloneta, que luego de esta fecha FIFA volverá a reunirse recién en 2026.

Síntesis de Angola vs. Argentina

Amistoso internacional.

Angola 0-2 Argentina.

Estadio: 11 de Noviembre de Luanda.

Árbitro: Hillary Hambaba (Zambia).

Angola: Hugo Marques; Rui Modesto, Kialonda Gaspar, Jonathan Buatu, Tó Carneiro; Maestro, Fredy; Zito Luvumbo, Gelson Dala, Chico Banza; M´Bala Nzola. DT: Patrice Beaumelle.

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi, Thiago Almada; Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Goles en el primer tiempo: 43m Lautaro Martínez (ARG).

Goles en el segundo tiempo: 36m Lionel Messi (ARG).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Neblú por Marques (ANG); 15m Kevin Mac Allister por Lo Celso (ARG); 22m Núrio Fortuna por Banza (ANG); 25m Emiliano Buendía por Almada (ARG); 32m Mabululu por Nzola (ANG); 40m Máximo Perrone por A. Mac Allister (ARG); José López por L. Martínez (ARG); Joaquín Panichelli por Messi (ARG); Gianluca Prestianni por N. González (ARG).