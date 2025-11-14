Argentina enfrenta a Angola: horario, TV y formaciones del amistoso internacional

La selección, con la presencia de Lionel Messi, jugará ante el combinado africano en una nueva fecha FIFA de cara al Mundial 2026.

La selección argentina disputará su último partido del 2025 este viernes, cuando visite a su par de Angola a partir de las 13hs en el Estadio 11 de Noviembre de la ciudad de Luanda. Lionel Messi dirá presente ante el equipo africano. El partido será transmitido por TyC Sports y Telefe.

Esta fecha FIFA para la selección de Lionel Scaloni será una gran prueba para algunos jugadores de cara a la definición de la lista final para el Mundial 2026 . El entrenador campeón del mundo tiene varias bajas para el amistoso, como los jugadores del fútbol argentino y algunos que arrastran molestias o no llegaron con la obligación de la vacuna para la fiebre amarilla.

Los ausentes de esta gira se dividen en tres casos diferentes. Por un lado, Enzo Fernández, Franco Mastantuono y Dibu Martínez tienen descanso por arrastrar algunas molestias. Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone no llegaron a completar los papeles para la vacuna de fiebre amarilla , que es obligatoria para ingresar el país africano.

Los jugadores reservados del fútbol argentino fueron liberados por Scaloni para que no falten en la última fecha del campeonato. Marcos Acuña y Lautaro Rivero de River, Leandro Paredes de Boca y Facundo Cambeses de Racing son los ausentes del medio local.

Las sorpresas de la lista fueron Valentín Barco y Joaquín Panichelli, ambos jugadores del Racing de Estrasburgo y muy pedidos por la gente en redes. Máximo Perrone y Gianluca Prestianni también aparecen como nuevas caras, Marcos Senesi vuelve a estar convocado y Kevin Mac Allister ingresa en lugar de Molina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1988661770869961193?s=20&partner=&hide_thread=false Así sale jugando el Estrasburgo de Barco y Panichelli, el equipo revelación de la Ligue 1.



¿PROMEDIO DE EDAD? 21 AÑOS. pic.twitter.com/iLczsc3Azu — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 12, 2025

El entrenamiento con público y las declaraciones de Scaloni

La práctica, que se llevó a cabo en el estadio Manuel Martínez Valero, en Elche, contó con la presencia de más de 20 mil fanáticos de la “Albiceleste”, quienes ovacionaron en todo momento al astro rosarino Lionel Messi.

Por lo que se pudo observar en este entrenamiento a puertas abiertas, Scaloni hizo que sus jugadores realizaran movimientos tácticos de 11 contra 11 durante unos pocos minutos, en los que se hizo énfasis en la salida por abajo. Luego se practicó la pelota parada y concluyó con un ensayo formal entre los grupos.

Scaloni confirmó en conferencia de prensa que se le dará lugar a los nuevos futbolistas: "Las bajas de la lista las reemplazamos con chicos que estábamos siguiendo y que podían tener la oportunidad. Nos sirve para verlos y poder reconfirmar lo que pensábamos, que nos pueden aportar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1989100696008872345?s=20&partner=&hide_thread=false SCALONI Y LAS NUEVAS CARAS DE LA SELECCIÓN



En la antesala del amistoso ante Angola, el entrenador anticipó que piensa darle minutos a los futbolistas no habituales en las convocatorias. "La idea es que puedan jugar los chicos que menos conocemos. Para eso estan estos partidos… pic.twitter.com/djfvUICQen — TyC Sports (@TyCSports) November 13, 2025

Argentina vs Angola: información del partido y posibles formaciones

Estadio 11 de Noviembre

Luanda, Angola

13hs (Hora argentina)

Transmisión por TyC Sports y Telefe

Posible formación de Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Posible formación de Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu y Chico Banza. DT: Patrice Beaumelle.