La emoción de Lionel Messi durante el entrenamiento de la Selección Argentina

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo una práctica a puertas abiertas y miles hinchas se acercaron a saludar al equipo.

La Selección Argentina , con la presencia de su capitán, Lionel Messi , se entrenó este jueves a puertas abiertas en el estadio Martínez Valero de Elche, en Alicante, España. El lugar queda muy cerca de donde está concentrado el equipo en estos días y contó con la presencia de miles de compatriotas que se acercaron a saludar al equipo campeón del mundo.

Más de 20 mil personas observaron la práctica de los dirigidos por Lionel Scaloni y el capitán argentino no paró de recibir muestras de afecto, que sin duda lo sorprendieron. Y así lo expresó en un posteo en sus cuentas oficiales de redes sociales, apenas terminados los trabajos del día con sus compañeros.

Argentina prepara el amistoso de este viernes ante Angola, pero el entrenamiento también sirvió para juntar a los jugadores que vienen a reemplazar a los campeones del mundo. En ese contexto, los miembros de la Escaloneta pudieron experimentar el cariño que se recibe en este tipo de encuentros con el público.

"Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona. Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, había muchísimos argentinos también!!! Siempre es un gusto volver a verlos!!"

"Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona. Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, había muchísimos argentinos también!!! Siempre es un gusto volver a verlos!!", posteó el capitán argentino y lo acompañó con cuatro fotos del encuentro con los fanáticos en Elche.

Las repercusiones del entrenamiento a puertas abiertas de la Argentina

El momento más emotivo del entrenamiento a puertas abiertas de la Selección Argentina se vivió cuando los jugadores aparecieron en la cancha bajo las notas del himno nacional argentino, coreado por los miles de seguidores presentes en las tribunas.

El saludo de Messi fue recibido con una ola de cánticos a favor del capitán de la Selección. Cada gol en los ejercicios fue festejada por los seguidores, y el estadio se vino abajo cuando el rosarino, tras una acción combinada, marcó un tanto. Entre los hinchas, las camisetas de Messi, en cualquiera de sus versiones —Argentina, Barcelona o Inter de Miami—, fueron mayoría en el estadio de la ciudad española.

Un día especial para @Argentina con el apoyo y el cariño de toda la gente.



¡Gracias a Christian Bragarnik por la posibilidad de llevar a cabo el entrenamiento a puertas abiertas!

Pero el capitán del seleccionado no fue el único que se expreso acerca de esta sesión de entrenamientos especial. Con par de posteos en su cuenta oficial de X, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino también reaccionó a lo vivido en cancha de Elche. "Es conmovedor la alegría y la pasión con la que vive la gente por nuestra Selección. Día laborable y más de 30 mil personas en el estadio Martínez Valero para ver la preparación de Argentina. Hermosa jornada en Alicante y un entrenamiento a puertas abiertas inolvidable", destacó el Chiqui Tapia junto con cuatro imágenes que resumieron la jornada.

Para finalizar le dedicaría un posteo a Christian Bragarnik, empresario argentino muy ligado al mundo del fútbol que es propietario del Elche, club donde se desarrollo el entrenamiento. "Un día especial para Argentina con el apoyo y el cariño de toda la gente. ¡Gracias a Christian Bragarnik por la posibilidad de llevar a cabo el entrenamiento a puertas abiertas!", posteó el Chiqui, quién se mostró muy cercano al representante de futbolistas y entrenadores.