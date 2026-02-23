River sigue perdiendo y atraviesa una malaria que no tenía desde hace más de 40 años

El millonario sumó su tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura y acrecentó una estadística oscura para el club.

Marcelo Gallardo lo piensa. Su continuidad en River no está asegurada, por primera vez en su segunda etapa en el club evalúa seriamente si continúa o no en el cargo en consecuencia de los malos resultados y la falta de respuesta que tiene su equipo, dos aspectos que en el primer ciclo destacaban por la personalidad.

Los números son aterradores y, lo más preocupante, es que el plantel no ofrece respuestas ante el hundimiento constante de un proyecto que tiene nada más y nada menos que a Gallardo como líder. Su ausencia en conferencia de prensa fue una muestra clara de que su cabeza está poniendo sobre la mesa su continuidad en el equipo mientras es cuestionado por parte de los hinchas, aunque que otros siguen manteniéndolo como favorito por su historia en el club.

La derrota ante Vélez le dio una nueva cachetada al millonario y se colocó como la 13 en los últimos 20 partidos que disputó. Con estas cifras rompe cifras históricas que marcan una etapa negra del club: es que el club de Núñez no sufría esta racha desde 1983, hace más de 40 años . En aquel lapso histórico, el equipo tuvo a dos entrenadores en el cargo, algo que podría pasar si el Muñeco decide dar un paso al costado.

Gallardo

Gallardo suspendió la conferencia de prensa y River vive horas decisivas

Son 13 derrotas en los últimos 20 partidos para Marcelo Gallardo y este River. La caída 1 a 0 contra Vélez por la fecha 6 del Apertura, con el gol de Manu Lanzini, derivó en que el entrenador suspendiera la conferencia de prensa en el José Amalfitani y las alarmas sobre su continuidad están más encendidas que nunca.

Estas horas son decisivas para el futuro inmediato para el Millo, que en el horizonte tiene el partido del jueves, por la séptima fecha, ante Banfield en el Monumental.

Frente al Fortín, el equipo arrancó muy mal y se podría haber ido goleado al entretiempo. Hubo una mejora en el complemento, pero no pudo aprovechar las tres opciones claras que generó y se terminó quedando con las manos vacías.

Para colmo, las lesiones de Juanfer Quintero en la etapa inicial y Franco Armani en el entretiempo dejaron al plantel sin sus capitanes en condiciones de jugar. River hoy no tiene referentes con espalda en campo que puedan sobrellevar la compleja situación.

El Muñeco analiza con su gente

Según trascendió, Gallardo analiza la situación con su círculo más próximo, donde su ayudante Matías Biscay es uno de los principales protagonistas.

"Por primera vez, desde que ha vuelto a River, ha puesto en duda su continuidad. Tuvo una reunión de 30 minutos con su cuerpo técnico y está meditando su decisión", reveló el periodista Juan Patricio Balbi en la mañana del lunes en SC AM sobre el futuro de Gallardo.

A diferencia del año pasado, el entrenador empieza a ver que quizás el problema no sean solo los jugadores, sino que hay errores que tanto él como su cuerpo técnico no están identificando.

Además de la cuestión grupal y futbolística, también está lo económico. No es lo mismo renuncia a que lo echen, porque en ese caso el club le tiene que pagar una suma suculenta por lo que resta del contrato.

El presidente recién asumido, Stéfano Di Carlo, dijo a fines del año pasado que su proyecto futbolístico era Gallardo, pero la incógnita es ¿hasta cuándo lo pude bancar cuando gran parte de los hinchas ven al Muñeco como responsable y sin chances de revertir la situación?

Los periodistas que cubren el día a día de River repiten hasta el cansancio la frase "la dirigencia no lo va a echar". Los motivos también son distintos y confluyen: es el máximo ídolo de los últimos 15 años y la rescisión sería costosa para el club.