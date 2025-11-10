Cambios sorpresivos de último momento en la lista de Scaloni: los motivos

El entrenador de la selección tuvo que desafectar a cuatro jugadores y convocó nuevos para la próxima fecha FIFA.

La selección argentina jugará frente a Angola en Luanda el próximo viernes, en el único amistoso que disputará por la última fecha FIFA del año. En ese contexto, Lionel Scaloni realizó modificaciones de último momento en la lista por diferentes motivos.

Ya era un hecho que no habría jugadores del fútbol local convocados, porque desde AFA decidieron no afectar a los tres equipos en cuestión en medio de la definición del ingreso a las copas internacionales y la clasificación a los playoffs.

Las bajas

Los futbolistas Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone quedaron desafectados por el entrenador Lionel Scaloni para el amistoso que la Selección argentina jugará frente a Angola en Luanda.

Según informó la AFA, el mediocampista del Chelsea de Inglaterra padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación.

En tanto, los tres futbolistas del Atlético de Madrid de España se quedarán al margen dado que no llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola.

Los únicos jugadores del equipo español que llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios para estar presentes en el amistoso son el mediocampista Thiago Almada y el delantero Nicolás González, presentes en los entrenamientos de la Selección argentina en la ciudad española de Alicante.

Con estas bajas, el entrenador Scaloni tendrá 23 jugadores a disposición para este amistoso ya que se sumaron el defensor del Manchester United de Inglaterra, Lisandro Martínez, que volvió a entrenar luego de una lesión de ligamentos cruzados, y Kevin Mac Allister, hermano del mediocampista Alexis, del Royale Union Saint Galloise de Bélgica.

La última convocatoria sorpresiva se confirmó este lunes cuando AFA avisó de la citación para Emiliano Buendía, compañero de Dibu Martínez en el Aston Villa.

El partido ante la selección de Angola tendrá lugar este viernes desde las 13 horas de la Argentina, en el estadio 11 de noviembre de la capital Luanda.

Embed #SelecciónMayor El jugador del @AVFCOfficial, Emiliano Buendía, es convocado para el amistoso ante Angola, en Luanda. pic.twitter.com/8goS4Dvnth — Selección Argentina (@Argentina) November 10, 2025

La apuesta

La gran novedad en la lista es la presencia de Joaquín Panichelli, quien atraviesa un gran momento en el Racing de Estrasburgo.

El delantero es uno de los 24 futbolistas de la nómina que también tiene el regreso de su compañero de equipo Valentín Barco.

Nacido en Córdoba, Panichelli es un delantero centro de gran porte (1,90 m de altura). Hizo divisiones inferiores en Racing de Córdoba y Belgrano. Curiosamente, en febrero de 2020, tras entrenar un mes en Boca Juniors sin llegar a un acuerdo, se oficializó su pase a las inferiores de River.

Goleador en Reserva, pero sin debut en Primera

En River, "Pani" demostró rápidamente su capacidad goleadora en la Reserva: en el torneo de la categoría, jugó 23 partidos y anotó 12 goles.

Su gran rendimiento lo llevó a ser convocado por Marcelo Gallardo para el primer equipo en una ocasión, para un partido contra Talleres de Córdoba el 24 de septiembre de 2022.

Sin embargo, Panichelli nunca llegó a debutar oficialmente con la camiseta de River. En enero de 2023, fue fichado por el Deportivo Alavés de España, yéndose del club de Núñez.

La explosión goleadora que lo llevó a la Selección

Tras una grave lesión que lo mantuvo alejado de las canchas, Panichelli fue cedido al C.D. Mirandés de la Segunda División española para la temporada 2024/25.

Allí fue donde explotó todo su potencial: se convirtió en el máximo artillero del equipo con 21 goles y 8 asistencias en 44 partidos, siendo una de las grandes revelaciones de la liga y llevando al humilde equipo a la final del playoff por el ascenso.

Su espectacular temporada llamó la atención de la Ligue 1. En julio de 2025, el R. C. Estrasburgo de Francia lo compró. Su adaptación ha sido inmediata: en lo que va de la temporada 2025-26, ya lleva 10 goles en 14 partidos, un rendimiento notable que le valió la sorpresiva convocatoria de Lionel Scaloni.