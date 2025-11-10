La impactante piña de Maximiliano Salas a una persona que filmaba la salida de River tras la derrota ante Boca

El delantero millonario explotó de bronca cuando se retiraban del campo de juego de La Bombonera y le pegó una piña.

River se vio superado en gran parte del partido por un Boca que podría haber ampliado la diferencia con distintas jugadas claras que tuvo el delantero Milton Giménez y eso generó malestar en algunos jugadores del visitante que tienen presente en su relato que el presente es agobiante para sus hinchas.

Quien demostró la ira por el resultado y el trámite del encuentro fue el delantero con pasado en Racing Maxi Salas , quien tuvo un flojo partido como víctima de un juego fluido del conjunto que no apareció y la solidez defensiva del local comandada por Ayrton Costa. Con el resultado decretado por el pitazo final del árbitro Nicolás Ramírez, tuvo una inesperada y fuerte reacción para con una persona en el campo de juego.

El plantel millonario salía cabeza abajo del campo de juego cuando una persona vestida de civil se filmaba estilo selfie con los jugadores caminando detrás de él. Si bien parte del equipo vio esta situación, nadie reaccionó, a diferencia de Salas que explotó al verlo y se acercó de forma agresiva para que termine con la grabación.

Salió disparado hacia la persona y le pegó una piña en el brazo para que culmine con el video. De forma paulatina y con la marida hacia el frente, quien filmaba se retiró de la zona y guardó su celular. Más allá de lo visto desde las tribunas de La Bombonera, se desconoce si previo a eso hubo un cruce de palabra o relato durante el video que haya motivado la agresión.

"Jamás le haría una cama": el cruce de Juanfer con un periodista tras la derrota de River en el Superclásico

River atraviesa un pésimo momento futbolístico, que se agudizó luego de la derrota por 2-0 ante Boca en el Superclásico. El Millonario, que planteó un partido cortado y disputado en el primer tiempo, no supo recuperarse del mazazo que representó el gol del Changuito Zeballos y estuvo cerca de recibir una contundente goleada en el complemento. Para colmo, el equipo acumula ocho cotejos sin victorias de sus últimos 11 ante el conjunto de La Ribera y podría quedar afuera de la próxima Copa Libertadores.

Por qué River podría quedar afuera de la Copa Libertadores

Ocurre que el elenco de Núñez acumula 52 unidades en la Tabla Anual y ocupa la tercera colocación, en zona de acceso al repechaje del certamen continental. Sin embargo, si Riestra o Argentinos Juniors suman de a tres, La Banda caería al sector de clasificación rumbo a la Sudamericana 2026, lejos de las ambiciones que tenía el equipo comandado por Marcelo Gallardo. Los 100 millones de dólares gastados en el mercado de pases no están justificados en absoluto dentro del campo de juego.

En medio de la compleja coyuntura, el estratega decidió suspender la conferencia de prensa y el que salió a dar la cara fue Juan Fernando Quintero, de lo mejorcito del cuadro porteño en lo que va de la temporada. El colombiano, que tiene al Muñeco como padre futbolístico, se hizo cargo del oscuro presente y reconoció que el plantel entero deberá llevar a cabo una autocrítica, pero también se trenzó con un periodista en zona mixta.

"Por parte nuestra, tenemos que pedirle disculpas a la gente. Sabemos la situación que estamos pasando, somos conscientes de eso. De alguna u otra forma, esto nunca nos había pasado. Le tenemos que pedir disculpas al hincha, es necesario fortalecernos en este mal momento", advirtió el campeón de América en 2018. Además, remarcó que el problema es "colectivo" y que no está vinculado al rendimiento de algún futbolista en particular.

El enojo de Juanfer Quintero con un periodista

"Es clave ver qué errores estamos cometiendo, interiorizarnos y analizar. Sinceramente, no nos salen las cosas", explicó el volante cafetero, que luego tuvo un gesto adusto cuando un periodista le consultó por la curiosa racha negativa de la institución. El comunicador destacó que, después de haber perdido tan solo dos partidos en el año, pasó a ganar uno de los últimos siete: acaso entendiendo que la consulta llegaba con cierta malicia, Juanfer retrucó.

"Cada quién tiene su percepción, es difícil. Nadie quiere perder un clásico y tocamos fondo. Cada quien lo puede tomar como quiera, pero en mi caso, yo levanto la cabeza y pienso en positivo. Jamás le haría una cama a un entrenador, hay que respetar un poco como ser humano y acá nadie pone en duda eso. Sabemos que nos queda otro compromiso -ante Vélez, la próxima semana-, y se viene una oportunidad para realmente saber qué es lo que queremos", resaltó el mediocampista, ofuscado y con ganas de revertir la historia.