Complicado: tras la derrota en el Superclásico, qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores

El Millonario cuenta con 52 unidades en la tabla general y, si bien son pocas, todavía tiene chances de acceder a la próxima edición de la competición continental.

La contundente derrota de River por 2-0 en el Superclásico ante Boca generó un impacto directo en la clasificación de cara a la Copa Libertadores 2026, dejando al Millonario en una situación cada vez más comprometida. Aunque por ahora el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se mantiene en zona de repechaje, mañana podría caer a puestos de Copa Sudamericana si Deportivo Riestra o Argentinos Juniors suman de a tres.

Actualmente, ya hay cuatro elencos que sacaron boleto al máximo certamen internacional: Platense , por haber sido campeón del Apertura; Independiente Rivadavia , por ganar la Copa Argentina; y Rosario Central , al liderar la tabla anual, tenían el lugar confirmado. Los cupos restantes se repartirán entre el ganador del Clausura y los equipos mejor ubicados en la tabla acumulada. Con la derrota, el Xeneize extendió su ventaja sobre su máximo rival en el historial y aseguró su acceso directo . La Banda, en cambio, depende no solo de sus propios triunfos sino también de que los conjuntos que están por detrás se estanquen.

Una de las claves es que, si solamente uno de sus perseguidores lo supera, al club de Núñez aún le podría servir que uno de los cuadros clasificados se corone campeón, lo que liberaría un lugar . Por ejemplo, si Rosario Central gana el certamen doméstico el cupo directo quedaría abierto y River podría ingresar desde la fase 2 . Sin embargo, la caída en el Superclásico lo complicó: no ganar en la última ante Vélez lo dejaría a tiro de la Sudamericana.

Cuántos puntos tiene River en la Tabla Anual

Con un solo juego por disputar, el Millonario acumula solo 52 puntos frente a los 59 de Boca, lo que lo coloca tercero en la Tabla Anual y con menos margen de maniobra. Sus rivales directo son Riestra y Argentinos, ambos con 51 unidades y en posición de rebasar su posició si triunfan. Además, Racing y San Lorenzo todavía tienen opciones de arrebatarle el pasaje -tienen 50-.

Por más que ahora parezca tarea imposible, a los del Muñeco les queda una carta más sobre la mesa: por supuesto, deberán consagrarse a nivel local para decir presente en la competición continental. Sin una identidad definida, futbolistas en un bajísimo nivel y un desconcierto sin precedentes en la última década -que se aplacó apenas un poco tras la ratificación de la continuidad del DT hasta diciembre de 2026-, el panorama para los porteños no para de nublarse. La peor noticia es que ya no depende de sí mismo.