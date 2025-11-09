Las polémicas del Superclásico: la falta que reclamó todo River y el penal que el VAR desestimó

El Millonario pidió una supuesta infracción de Milton Giménez a Paulo Díaz en el primer tanto y, en el complemento, el árbitro dio marcha atrás sobre una infracción dentro del área.

La cuestión arbitral siempre está sobre la mesa en un Superclásico . Nicolás Ramírez, como árbitro principal, fue muy criticado por los jugadores de River durante todo el primer tiempo.

Cuando parecía que se iban al descanso sin goles, llegó la primera emoción: luego de un pelotazo largo de Ayrton Costa, Milton Giménez peleó con Paulo Díaz y la pelota le quedó a Zeballos. El extremo de Boca encaró de la izquierda al centro, remató al medio el arco, Armani dio rebote y el Chango la mandó a guardar en segunda instancia.

Todo el elenco del Millonario protestó falta del atacante ex Banfield, sobre el chileno pero el equipo arbitral otorgó el gol sin dudarlo. En las protestas fue amonestado el zapalino Marcos Acuña, quien se mostró visiblemente enojado con el juez. Para colmo, el colegiado fue protagonista de varias acciones que complican a los dirigidos por Marcelo Gallardo de cara a la última jornada de la fase regular del certamen, cuando los de Núñez se juegan mucho.

LA POLÉMICA DEL SUPERCLÁSICO: TODO RIVER PIDIÓ FALTA DE GIMÉNEZ SOBRE PAULO DÍAZ EN LA JUGADA DEL GOL DEL CHANGO. ¿QUÉ TE PARECIÓ?



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025

Los tres amonestados que se pierden la última fecha

Ocurre que Lucas Martínez Quarta y el neuquino campeón del mundo alcanzaron su quinta amonestación -al igual que Lautaro Di Lollo, por el lado del Xeneize- y, además de quedar condicionados para el resto del encuentro, se perderán la próxima jornada del campeonato. El ex Olympique de Marsella fue el primero en ver la cartulina, tras una falta táctica sobre Zeballos a los 14 minutos.

Más tarde, el zaguero del cuadro azul y oro recibió el castigo por una dura entrada sobre Sebastián Driussi, dejando a los comandados por Claudio Úbeda con un hueco en la defensa para el duelo ante Tigre. En su lugar, Nicolás Figal se perfila como posible titular, en lo que sería su regreso a la acción luego de varios partidos sin minutos.

La durísima lesión de Maxi Meza que lo obligó a ser reemplazado

Para colmo, La Banda sufrió otro golpe inesperado antes del descanso: Maximiliano Meza volvió a lesionarse la rodilla izquierda y debió salir entre lágrimas. El mediocampista, que recién comenzaba a recuperar ritmo tras una larga recuperación por una tendinopatía rotuliana, cayó solo al intentar correr una pelota al vacío y pidió el cambio de inmediato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/palertermo/status/1987612853403046197&partner=&hide_thread=false Lesión fea de Maxi Meza pic.twitter.com/ExjHm5SkyT — Termo de Palermo (@palertermo) November 9, 2025

La preocupación fue total en el banco millonario, especialmente tras la reacción de Sebastián Driussi, que se tomó la cabeza al asistirlo junto con los médicos de la institución que irrumpieron de inmediato dentro del campo de juego. En ese marco, el Muñeco no tuvo más opción que reemplazarlo por el paraguayo Matías Galarza, que ingresó con ímpetu antes de que culminara la primera mitad.

La roja para Borja que pidió todo el banco de Boca

Ya en el complemento, cuando el local había sacado una diferencia de dos tantos y era muy superior a su rival, otra polémica hizo estallar al banco de suplentes de Boca. Juan Fernando Quintero lanzó un balón bombeado para Gonzalo Montiel, que la bajó para Miguel Borja, y el colombiano remató muy encima de la pierna de Ayrton Costa. Sin embargo, al bajar el pie, le clavó los tapones al defensor ex Independiente. El encargado de impartir justicia consideró que era falta, pero hizo caso omiso al pedido del cuerpo técnico xeneize, que exigía la roja.

¿ERA PARA ROJA ESTA PLANCHA DE BORJA A COSTA?



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025

El árbitro dio marcha atrás con un penal a Giménez

Ya con un River totalmente golpeado, Leandro Paredes le dio una extraordinaria asistencia a Milton Giménez, que apareció solo después de una increíble desatención de Paulo: el central trasandino dejó pasar el balón creyendo que no había nadie y el artillero, en su afán de rematar con el arco vacío, intentó amagar a Franco Armani. Ante la salida del golero, el atacante se derrumbó y Ramírez cobró infracción en primera instancia, pero la repetición de la transmisión televisiva mostró que el ex Atlanta se tiró solo. Mediante el VAR como herramienta, el árbitro retrotrajo la decisión.