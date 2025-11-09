Regional Amateur: sorpresas, polémicas y un clasificado tras la cuarta fecha

En un cuarto capítulo que se jugó en horarios cambiados por el Superclásico, otra vez hubo goles en todas las canchas.

Para los equipos de la zona, la cuarta fecha del Regional Amateur comenzó el sábado y la mayoría de los partidos se disputaron el domingo, en la previa del Superclásico . El capítulo 4 del certamen, que tiene 322 participantes en todo el país y otorgará cuatro ascensos al Federal A, dejó alguna sorpresa, jugadas discutidas y un clasificado para los cruces de octavos de final.

Alianza de Cutral Co es el primero de los representantes de Lifune y Liga Confluencia en lograr su boleto para la próxima fase. La victoria como visitante sobre Patagonia en la capital neuquina le mantuvo el puntaje perfecto con 12 unidades en el grupo 7 y lo metió en los cruces a falta de dos fechas.

Una de las claves del equipo del Pulpo Lencina son sus goleadores. Federico Acevedo abrió la cuenta y Alejandro Díaz aumentó en la primera parte. El ingresado Braian González liquidó el pleito sobe el cierre para el 3 a 1 final.

ON - Futbol Patagonia vs Alianza (2) Omar Novoa

El sábado, Unión Alem Progresista dio el golpe de la jornada, al ganarle a San Patricio en Allen por 1 a 0 con un cabezazo agónico de Julián Arce en tiempo adicionado. El Mago suma 3 puntos, el Santo y Patagonia 6.

En la Zona 5, Maronese (6) derrotó en el Oeste 1 a 0 a Petrolero (1) gracias al gol de Pablo Firpo. El Matado ya no tiene chances matemáticas, mientras que Independiente de Neuquén (4) tuvo fecha libre, en un grupo de tres donde solo pasará el primero.

Por la zona 9, La Amistad se impuso como visitante a Academia Pillmatún para recuperar el liderazgo en soledad con 9 unidades. Los goles de Antonio Santa Cruz y Valentín Salinas le dieron la victoria al conjunto amigo, que en la próxima será local de Argentinos del Norte.

El Carcelero rescató un empate en el Zit Formiga en el clásico ante Deportivo Roca. La visita ganaba por el cabezazo de Carlos López en el primer tiempo, pero un penal convertido por Carin Najul en el complemento determinó el 1 a 1 final. En el Naranja protestaron la sanción de la pena máxima por parte del juez Gastón Sandoval.

Ambos quedaron con 7 unidades y siguen con chances de pelear.

Por su parte, Atlético Regina (12) había goleado 5 a 3 a Huahuel Niyeo (1) para llegar al puntaje perfecto en la zona 10. Sportsman (9) aplastó po 4 a 0 a Asociación Española (1) en Luis Beltrán y sigue segundo.