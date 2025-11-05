Independiente de Neuquén levanta vuelo en el Regional Amateur con Hernán Azaguate y se ilusiona con el ascenso

Independiente de Neuquén dio el golpe como visitante en la tercera fecha del Regional Amateur, con la victoria 1 a 0 ante Maronese, y es líder del grupo 6 de la zona sur. Los dirigidos por Gustavo Coronel venían de un empate con sabor amargo en la Chacra y lograron un triunfo que los deja, arriba de sus dos rivales del grupo.

Al Rojo (4 puntos), que este domingo tendrá fecha libre, le queda la visita a Petrolero (1) en Plaza Huincul y el cierre con Maronese (3) en La Chacra.

“Necesitábamos ganar sí o sí para estar bien parados en esta segunda ronda porque si no quedábamos mal. Gracias a Dios, haber ganado de visitantes nos dejó mejor para la segunda vuelta y quedamos primeros”, dijo a LMNeuquén Hernán Azagüate.

ON - Futbol Maronese vs Independiente (21) Hernán Azagüate definió contra un palo y le dio la victoria a Independiente. Omar Novoa

El debut ante Petrolero en casa dejó buenas impresiones pero no se reflejó en el marcador y fue empate sin goles. “Lo que pasa es que con Petro ellos hicieron un planteo más defensivo que nos costó entrar. Así y todo, tuvimos cinco o seis situaciones de gol. Tres veces pegó en los palos y ese día no quería entrar a la pelota, capaz que jugábamos una hora más y no iba a entrar. Necesitábamos ganar ese partido local y se nos complicó un poco”, repasó.

La zona de tres equipos hace que cada partido sea una final. “Justo somos la única zona que es de tres y medio que no te da margen de error. Sabíamos que contra Maro no podíamos perder. Si perdíamos ya directamente estábamos afuera, el empate por ahí nos servía a medias porque ya no dependíamos de nosotros”, sostuvo.

El duelo entre el Dino y el Rojo fue uno de los platos fuertes del finde, con jugadores ya se conocen bastante. “El Federal obviamente que te da un plus más, pero a los chicos los cruzás siempre, los conocés a todos y te los cruzás en la liga, te los enfrentás varias veces también. Maronese siempre es uno de los equipos que está peleando ahí, que se hace fuerte, son un equipo duro. Ganar de ahí en la cancha de ellos tampoco es fácil”, reconoció Azaguate.

El cambio de posición y el regreso al gol

El encargado de darle los tres puntos al Rojo fue el mismo Hernán tras una buena jugada colectiva. “Hubo varios partidos que no la había podido meter y los chicos me jodían, pero la pude volver a meter gracias a Dios. Desde el principio del año que estoy con Gustavo (Coronel) y él me puso a jugar en otra posición. Siempre jugué en el medio campo y ahora ya me puso directamente más de falso nueve como juega él”, explicó.

ON - Futbol Maronese vs Independiente (25) Omar Novoa

La nueva ubicación en el campo le cayó bien y le permite llegar más al arco rival. “Me sentó bien la posición, he podido convertir varias veces, pero como digo siempre, no importa quien haga el gol, mientras ganemos, así sea medio a cero, eso lo importante. El mío sirvió para ganar así que buenísimo”, afirmó.

Partidos cada tres días

Independiente no solo está en el Regional, tiene además la doble competencia con Lifune, lo que hace valer aún más las victorias. “Gracias a Dios nos ayudó muchísimo, veníamos un poco cansados de una seguidilla de partidos porque habíamos jugado también contra Rincón tres días atrás y habíamos llegado a las cuatro de la mañana. El técnico hizo un poco de cambios”, contó sobre la previa al duelo con el Dino.

Si bien es cansador por los viajes y los movimientos en la semana, el grupo no está disgustado con la actividad deportiva. “Ojo, al jugador de fútbol le encanta estar jugando cada tres días, por ahí decis, 'uy, estoy cansado', pero está bueno. Para eso sí o sí tenés que tener un plantel largo, y Gastón (Sobisch), el presidente, lo ha mantenido. Más los chicos que se sumaron, tres o cuatro ahora. Eso nos hizo re bien para tener un poquito de un plantel más amplio y así poder pelear las competencias”, comentó.

ON - Futbol Maronese vs Independiente (23) Omar Novoa

Para Azaguate el año comenzó en Cipo, donde fue uno de los jugadores zonales que inició la pretemporada, algo que para él fue muy importante. “Desde que volví de Buenos Aires que no hacía una pretemporada. Cinco o seis años y gracias a Dios pude hacerla con Cipo. Después no se llegó a un arreglo económico, pero me vino perfecta, porque me dio margen para todo el año y me sentí físicamente siempre bien”, recordó.

Más allá de algunos lesionados que hoy tiene Gustavo Coronel, el plantel siempre se ha mantenido bien y uno de ellos es Hernán. “Obviamente el profe nos mantiene re bien acá, pero creo que en ese inicio, con esa pretemporada, me dio un plus para poder estar bien todo el año”, afirmó.

El Rojo viene siendo protagonista y quiere ir por más. Ya ganó una Copa Neuquén, va por el Oficial de Lifune y quiere seguir avanzando en el Regional. “Salimos campeones, ahora vamos primeros en el torneo también. Está bueno siempre estar peleando ahí arriba y ahora en Federal también, así que yo creo que eso a todos les gusta, estar peleando algo”, analizó.

La ilusión por el ascenso está. Independiente quiere volver al Federal A luego de varios intentos donde estuvo muy cerca. “Sabemos también que tenemos un plantel amplio con muchos jugadores de experiencia. Manolo Berra, Mauri Villa, Juli Martín, Pablo Vergara, me olvido de muchos, pero son varios que han jugado otra categoría, y eso también a la vez te da un plus, otra experiencia que tienen ellos. Obviamente que está bueno para ilusionarte con pelear un ascenso con esa clase de jugadores, pero como decimos 'es fútbol y puede pasar cualquier cosa'”, concluyó.