"Jamás le haría una cama": el cruce de Juanfer con un periodista tras la derrota de River en el Superclásico

El colombiano dio la cara después de la caída ante Boca y reconoció que el equipo "tocó fondo" por los malos resultados recientes.

River atraviesa un pésimo momento futbolístico, que se agudizó luego de la derrota por 2-0 ante Boca en el Superclásico . El Millonario, que planteó un partido cortado y disputado en el primer tiempo, no supo recuperarse del mazazo que representó el gol del Changuito Zeballos y estuvo cerca de recibir una contundente goleada en el complemento. Para colmo, el equipo acumula ocho cotejos sin victorias de sus últimos 11 ante el conjunto de La Ribera y podría quedar afuera de la próxima Copa Libertadores .

Ocurre que el elenco de Núñez acumula 52 unidades en la Tabla Anual y ocupa la tercera colocación, en zona de acceso al repechaje del certamen continental. Sin embargo, si Riestra o Argentinos Juniors suman de a tres , La Banda caería al sector de clasificación rumbo a la Sudamericana 2026, lejos de las ambiciones que tenía el equipo comandado por Marcelo Gallardo . Los 100 millones de dólares gastados en el mercado de pases no están justificados en absoluto dentro del campo de juego.

En medio de la compleja coyuntura, el estratega decidió suspender la conferencia de prensa y el que salió a dar la cara fue Juan Fernando Quintero , de lo mejorcito del cuadro porteño en lo que va de la temporada. El colombiano, que tiene al Muñeco como padre futbolístico, se hizo cargo del oscuro presente y reconoció que el plantel entero deberá llevar a cabo una autocrítica , pero también se trenzó con un periodista en zona mixta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987656452568154587&partner=&hide_thread=false "PEDIRLE DISCULPAS A LA GENTE. ESTO NUNCA NOS HABÍA PASADO... TOCAMOS FONDO"



El mensaje de Juan Fernando Quintero: ¿Estás de acuerdo con su analisis?



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XFRByR1tSu — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025

"Por parte nuestra, tenemos que pedirle disculpas a la gente. Sabemos la situación que estamos pasando, somos conscientes de eso. De alguna u otra forma, esto nunca nos había pasado. Le tenemos que pedir disculpas al hincha, es necesario fortalecernos en este mal momento", advirtió el campeón de América en 2018. Además, remarcó que el problema es "colectivo" y que no está vinculado al rendimiento de algún futbolista en particular.

El enojo de Juanfer Quintero con un periodista

"Es clave ver qué errores estamos cometiendo, interiorizarnos y analizar. Sinceramente, no nos salen las cosas", explicó el volante cafetero, que luego tuvo un gesto adusto cuando un periodista le consultó por la curiosa racha negativa de la institución. El comunicador destacó que, después de haber perdido tan solo dos partidos en el año, pasó a ganar uno de los últimos siete: acaso entendiendo que la consulta llegaba con cierta malicia, Juanfer retrucó.

"Cada quién tiene su percepción, es difícil. Nadie quiere perder un clásico y tocamos fondo. Cada quien lo puede tomar como quiera, pero en mi caso, yo levanto la cabeza y pienso en positivo. Jamás le haría una cama a un entrenador, hay que respetar un poco como ser humano y acá nadie pone en duda eso. Sabemos que nos queda otro compromiso -ante Vélez, la próxima semana-, y se viene una oportunidad para realmente saber qué es lo que queremos", resaltó el mediocampista, ofuscado y con ganas de revertir la historia.