Villa la Angostura, en el calendario deportivo: la ciudad será sede del campeonato internacional de vela

La ciudad patagónica será la anfitriona que recibirá a más de 25 embarcaciones nacionales e internacionales en una de las competencias más prestigiosas del yachting argentino.

Villa La Angostura volverá a ocupar un lugar destacado en el calendario nacional de la vela deportiva . El próximo mes de marzo en 2026 será sede del Campeonato Argentino de la clase internacional J24 , una de las categorías más competitivas y reconocidas del yachting nacional e internacional.

El evento se desarrollará del 12 al 15 de marzo , bajo la organización conjunta del Club Andino Villa La Angostura (CAVLA) y el Cumelén Country Club , instituciones que desde hace años trabajan de manera articulada para fortalecer la actividad náutica en el lago Nahuel Huapi .

La designación fue confirmada por la Asociación Argentina de la Clase J24, que destacó tanto las condiciones naturales excepcionales de la ciudad cordillerana como la creciente capacidad organizativa de las entidades deportivas locales.

Desde 2021, el Club Andino organiza la Copa CAVLA, una competencia que se celebra cada enero y que ya se convirtió en un clásico del verano patagónico. La regata convoca a navegantes de las clases Optimist, ILCA (ex Laser) y J24, consolidando a la localidad como un punto clave del calendario náutico regional.

La próxima realización del Campeonato Argentino J24 representará un importante impulso económico y turístico para Villa La Angostura, con impacto positivo en la ocupación hotelera, la gastronomía y los servicios vinculados al deporte. Además, reforzará su posicionamiento como destino náutico de referencia en la Patagonia, dentro del marco de su reconocimiento como Capital Provincial del Deporte de Montaña.

Un evento náutico de proyección internacional

El Club Andino y el Cumelén Country Club ya comenzaron con la planificación logística y técnica, junto con la Asociación Argentina de la Clase J24, para garantizar un campeonato de alto nivel deportivo y organizativo, que combine excelencia competitiva y respeto por el entorno natural.

Se estima que participarán más de 25 embarcaciones, con tripulaciones provenientes de Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, Bariloche, y también representaciones de Chile y Uruguay.

Durante cuatro jornadas, la ciudad de Villa La Angostura se transformará en el epicentro de intensas regatas donde la técnica, la velocidad y la estrategia se conjugarán con la belleza incomparable del paisaje patagónico.

La clase J24, creada en Estados Unidos a fines de la década del setenta, es una de las más populares y competitivas del mundo. Su diseño ágil y versátil permitió su expansión global, consolidándose en Argentina con una flota activa, organizada y de gran nivel deportivo.

El Campeonato Argentino J24 no solo será una oportunidad de competencia de elite, sino también un espacio de encuentro, formación y camaradería entre navegantes de distintas generaciones, reafirmando el espíritu deportivo y comunitario que caracteriza a la vela argentina..