La emoción de una participante del K42 en Villa La Angostura: "Me moviliza mucho"

Eva Sgro , de 55 años , es una de las participantes de la maratón ASICS K42 2025 en Villa La Angostura . Oriunda de Roca , es la primera carrera a la que asiste, debiendo completar 10 kilómetros. En diálogo con LM, dejó en claro que la edad es solo un número y cualquier persona puede animarse a completar el desafío.

"Es mi primera carrera, me preparé a full. Contenta, con mucha emoción. Lloro porque es algo nuevo y eso me hace feliz. Lo más importante es el grupo, por eso estoy acá. Un día me llamaron y me dijeron que había cupo, así que fui y empecé”, contó entre lágrimas.

El proceso, y el grupo que encontró, fueron las claves para comenzar a recorrer este camino y tomar la decisión de emprender el viaje a La Angostura. “Arranqué caminando y después empecé con el trotecito, que con eso estamos ahora. Encontré un grupo ideal, es donde yo me siento bien y soy feliz que es lo más importante”.

A pesar de que trabaja como pastelera en su ciudad, no descuida el entrenamiento, fundamental a toda edad. “Estoy entrenando 4 veces por semana, cuando me lo permite el trabajo. Hacemos funcional y después trote”.

En cuanto a la largada, comentó: “Quiero vivir ya la experiencia. La ansiedad es mucha, hace una semana que estoy llorando, trato de enfocarme en el disfrute y esperar la largada. Ya tengo planeadas otras carreras, la de Buenos Aires en Agosto. Donde me dicen de ir, yo voy”.

Antes de emprender el viaje, mantuvo una charla con su hija, quien le preguntó si realmente podría completar los 10 kilómetros. Eva, con todo coraje, dejó en claro que lo importante es intentarlo: “Mi hija me preguntaba si estaba segura y yo le dije que si tengo que tocar la trompeta, la toco”.

Además de su valentía, también fue importante el consejo que les dejaron sus compañeros y profesores: “Los profes y mis compañeros me dijeron que disfrute y que todo fluya. Me moviliza mucho la emoción de hacer algo que no tenía en mi cabeza, más a la edad de uno”.

Así se corre la K42 en Villa La Angostura

Toda la actividad del evento se desarrollará en uno sólo lugar, a excepción de la KFest El Mercado. Acreditación, Expo, Encuentro de la amistad, largadas, llegadas y premiaciones se realizarán en Gimnasio Municipal Barbagelata, ubicado en Los Cerros y Las Frambuesas. De esta manera, los corredores accederán con más facilidad a todos los espacios preparados para que la experiencia sea completa.

Durante la Expo habrá stands para comprar los últimos elementos de carrera, también para conocer algunos de los lugares más emblemáticos de Villa La Angostura. Y también para comer y beber en los foodtrucks. El mismo jueves a las 16 se realizará el acto de apertura y bienvenida oficial, con show en vivo de Los Cachorros y la entrega de pins para los corredores que sumaron más de 10, 15 y por primera vez 20 ediciones del K42.

Desde el comienzo de la semana empezaron a arribar los corredores de elite. Pese a las bajas del español Yoel de Paz, ganador del K42 Anaga Marathon 2024, y la del campeón Sudamericano 2024, Joaquín Nárvaez, la línea de largada tendrá un importante pelotón de los mejores corredores del país, con la presencia del noruego Anders Kjaerevik.

El mejor argentino del Mundial de Canfranc y 19° a nivel mundial Gabriel Santos Rueda estará presente, junto con Javier Mariqueo (ganador 2024), Ignacio Reyes, Ezequiel Pauluzak, Diego Simon, Hugo Rodríguez, Gabriel Muñoz, Sergio Pereyra, Marcelo Del Collado, Lalo Ríos, Brian Palacios, Ramiro Alias, Alejandro Vera, Patricio González, Fernando Mendieta, Jesús Moretti, Carlos Moretti, Marco Vidoz y Javier Carriqueo entre otros. También será el debut en trail del maratonista de calle Félix Sánchez.

Entre las mujeres, estarán Roxana Flores, Fernanda Martínez, Sol Andreucetti, Emilia Giustiniani, María Victoria Tunesi, Milagros Parera, Verónica Galván, Florencia Iuorno, Lucía Carrizo y Silvia González Victorica, entre otras.

Para esta edición habrá dos nuevas distancias: los 10k y los 21k, que se sumarán a los clásicos 42 kilómetros, a las postas 2x21 y al GrandK, que ahora pasará a tener 63 kilómetros en dos jornadas.

El sábado a las 12 largarán los 21 kilómetros desde el Gimnasio Municipal. El sábado a las 9 será el momento de los 42k y a las 10.30, los 10k. Las premiaciones de los podios generales serán luego de la llegada de la tercera corredora femenina y más tarde será la premiación del Campeonato Másters: cada distancia tendrá al menos 11 campeones y 11 campeonas nacionales.