El talismán: los antecedentes de Leandro Paredes en clásicos

Se viene el Superclásico y uno de los jugadores que se llevará todas las miradas será el capitán de Boca.

Leandro Paredes , máximo referente del actual Boca y protagonista de la notable mejoría de su equipo. Además, hoy en día ya está consolidado como el capitán Xeneize. En ese contexto, el mediocampista está a horas de encarar su primer partido importante desde su regreso, el Superclásico ante River . En cuánto a clásicos, el mediocampista tiene un historial que vale la pena repasar.

Si se tienen en cuenta sus pasos por Boca, Roma, PSG y Juventus, sus clubes más emblemáticos, y su trayectoria en la Selección Argentina, el volante tiene un registro admirable cada vez que estuvo en cancha contra los clásicos rivales de cada uno. A pocos días de ser titular por primera vez en un Superclásico frente a River, el próximo domingo 9 de noviembre en La Bombonera, Paredes puede jactarse de haber ganado nueve de los 16 máximos derbis, en los que apenas sufrió dos derrotas.

En Boca, el equipo con el que debutó en el profesionalismo y al que volvió de manera reciente, Paredes jugó dos Superclásicos. El primero fue cuando tenía apenas 18 años, el 28 de octubre de 2012, cuando Julio César Falcioni lo mandó a la cancha en reemplazo de Cristian Chávez a los 79 minutos. Boca estaba 1-2 abajo y el entonces pibito Paredes participó de la jugada clave que derivó en el empate 2-2.

El Millonario se perdió una chance inmejorable para liquidar el partido y, en la contra, Paredes condujo la pelota en el centro del campo, observó el panorama y abrió para Lautaro Acosta, quien envió el centro que primero rebotó en Santiago Silva y finalmente Walter Erviti conectó hacia la red.

El 5 de mayo de 2013, en el clásico de los equipos que entonces dirigían Carlos Bianchi y Ramón Díaz, el Virrey mandó a Paredes a la cancha a los 63 minutos en reemplazo de Lautaro Acosta. Sin embargo, el resultado no se movió y se mantuvo el 1-1 de la primera mitad, con goles de Manuel Lanzini para River y Santiago Silva para Boca.

Cómo le fue a Paredes en los clásicos que jugó en Europa y en la Selección

En su primera etapa en Roma, Leandro Paredes no ingresó en los clásicos contra la Lazio en Serie A. Sus primeros grandes derbis en Europa se dieron cuando vistió la camiseta del PSG y enfrentó a Marsella en la Ligue 1: en cuatro enfrentamientos, entre 2019 y 2021, el equipo de Paredes ganó tres cruces y perdió uno.

En Juventus, el mediocampista tuvo apenas una aparición contra el Inter y terminó en triunfo 1-0, el 19 de marzo de 2023, antes de regresar al club de la capital italiana. Ya maduro, en la vuelta a Roma, Paredes disputó cuatro clásicos de la Serie A contra Lazio, de los cuales ganó dos y empató dos, incluidos el 2-0 y el 1-1 de 2025, un tiempo antes de decidir el esperadísimo regreso a Boca.

Mientras que en la Selección Argentina, Paredes participó de cinco clásicos oficiales contra Brasil, con un registro de tres victorias, un empate y una derrota. El traspié se dio en semifinales de la Copa América 2019 (0-2), pero luego llegó la revancha en la final de la Copa América 2021 (1-0, en el Maracaná).

Después se sucedieron tres partidos en Eliminatorias: un empate 0-0 en 2021, una victoria 1-0 en 2023 y una goleada 4-1 en 2025.