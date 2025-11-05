La llamativa marca histórica que quebrará Leandro Paredes frente a River

El mediocampista capitán de Boca marcará un momento histórico en su carrera con la camiseta de Boca.

Leandro Paredes será el líder que comandará al plantel de Boca frente a River para buscar un resultado que les aclare, y le oscurezca al rival, el panorama a futuro. Ambos equipos llegan con un presente opuesto, con un rendimiento del elenco de La Ribera en alza y el mal funcionamiento de los dirigidos por Marcelo Gallardo . Sin embargo el superclásico será un partido aparte.

Para el capitán xeneize será un partido más que especial más allá del resultado que pueda salir del duelo que tendrá lugar este domingo a partir de las 16.30 debido a que marcará un momento en la historia de su carrera profesional siendo protagonista en el plantel. A sus 31 años tendrá la posibilidad de cumplir un sueño que sostenía desde que era pequeño y jugaba en las inferiores del club.

Es que para el campeón del mundo con la Selección argentina será la primera vez que ingrese como titular en el superclásico en su historia, lo que marcará un momento importante entendiendo el nivel de exigencia y las sensaciones que se viven en torno a un partido de tamaña magnitud.

Leandro Paredes

Sin embargo ya sabe lo que se siente enfrentar al máximo rival que tiene el club. El 28 de octubre de 2012, un joven Paredes de 18 años y con 385 minutos en Primera, saltó al campo de juego del Más Monumental por decisión del entrenador Julio César Falcioni para intentar revertir el resultado siendo que Boca perdía 2-1. Aquella oportunidad el jugador tuvo una participación clave para que Walter Erviti anote el 2-2 definitivo,

Meses más tarde, fue parte de un nuevo encuentro ante el millonario ingresando desde el banco en el empate 1-1. En aquel entonces ya bajo la orden de Carlos Bianchi.

Gallardo empieza a preparar el XI para visitar a Boca ¿Llegan Montiel y Driussi?

River, después de tener día libre en la jornada del lunes, regresó a los entrenamientos con la mira puesta en el Superclásico ante Boca en La Bombonera de este domingo. Marcelo Gallardo, quién se encuentra en la cuerda floja, comienza a diagramar el equipo y espera la recuperación de dos titulares.

El periodista de ESPN, Juan Patricio Balbi, dio las últimas novedades del Millonario que se jugará parte importante de lo que queda este año en una nueva edición del clásico más importante del fútbol argentino.

Las noticias en la jornada de martes pasan por el lateral derecho, Gonzalo Montiel, y el atacante Sebastián Driussi. El cuerpo técnico lo empezará a exigir a ambos jugadores en los entrenamientos para ver cómo responden durante toda la semana. La idea de Gallardo es llevarlos gradualmente en las prácticas para que sean titulares en La Bombonera.

image

El cronista comentó que para él, Montiel va a jugar si o si, pero que tiene más dudas con Driussi. De esta manera, el equipo de River ante Boca en el Superclásico sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Miguel Borja y Maxi Salas.

Qué debe pasar para que Marcelo Gallardo renueve su contrato con River

Gimnasia y Esgrima de La Plata se quedó con un triunfazo este domingo por la noche por 1-0 frente al River de Marcelo Gallardo en el Monumental por la 14ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El resultado dejó al Millonario hundido en su crisis futbolística y con preocupación de cara a una nueva edición del Superclásico a jugarse el próximo domingo.

Y en medio de toda esta historia, la incertidumbre sobre la continuidad del Muñeco empieza a hacer ruido en el exterior, pero también internamente, donde son varios los que creen que el ciclo ya llegó a un nivel de desgaste difícil de subsanar, y, por ende, de poder encarrilar.

image

Según el periodista de ESPN, Gustavo Yarroch, en su participación en ESPN F90, la gestión de Stéfano Di Carlo, presidente electo de River que ganó las elecciones del pasado sábado, le iba a ofrecer contrato hasta 2029, pero ahora esa decisión está paralizada. Y nadie sabe a ciencia cierta quién estará sentado en el banco de River como DT en 2026.

El exsecretario general del Millonario asumió la presidencia con el aval de más del 60 por ciento de los socios, en una elección contundente que otra vez ganó el oficialismo. Con ese respaldo y el buen vínculo que tiene con el entrenador, evaluará la situación y a fin de año habrá una decisión al respecto. Pero además, según informaron fuentes cercanas al club de Núñez, si River no consigue la clasificación a la Copa Libertadores 2026 será el propio Gallardo quién desista de las negociaciones y de un paso al costado.

El Muñeco le dio el lunes libre al plantel y los futbolistas se reencontrarán el martes por la mañana en River Camp para empezar a entrenar de cara al Superclásico. Una jornada de descanso después de un domingo de mucha tensión para descomprimir y renovar energías.