Leandro Paredes habló en la previa del Superclásico: "Soñé mucho tiempo"

El referente de Boca jugará su primer duelo ante River como titular, luego de irse muy joven del club durante su primera etapa.

El mediocampista de Boca, Leandro Paredes , habló acerca del Superclásico de este domingo ante River y aseguró que “es uno de los partidos más importantes de mi carrera”. Paredes, que es la gran figura del equipo dirigido por Claudio Úbeda, jugará por primera vez como titular ante River.

Durante la conferencia de prensa que compartió con el mediocampista colombiano de River Juan Fernando Quintero, Paredes reconoció que “para mí es un placer enfrentar a este tipo de jugadores. Va a ser muy lindo”.

Al ser consultado por el mal momento que atraviesa River y la posibilidad de profundizar esta situación, Peredes aclaró que “nosotros pensamos solamente en nosotros y en preparar el partido de la mejor manera para el domingo y así quedarnos con los tres puntos. Lo que pase del otro lado es problema de ellos”.

Con respecto a la certeza de que jugará por primera vez como titular en un Superclásico, el mediocampista que también es una pieza clave en la Selección argentina confesó: “Soñé mucho tiempo con volver a mi país, a mi club, con esta edad y al 100%. Es un sueño jugar este tipo de partidos... La importancia y responsabilidad cambió muchísimo con respecto a lo que fueron mis primeros Superclásicos. Sé lo que conlleva todo esto y lo disfruto”.

#Paredes y la responsabilidad de jugar un Superclásico con un rol de referente

Y añadió: “Es un partido muy importante no solo por ser un clásico, sino que por ganar clasificamos a la próxima Libertadores, que es uno de nuestros objetivos”. Por otra parte, subrayó que “el Boca-River uno de los clásicos más importantes del mundo, junto al del Real Madrid y Barcelona. Voy a tratar de disfrutarlo y de hacer lo mejor posible”.

Boca llega a este Superclásico en un sólido momento en el Torneo Clausura, donde ganó tres de sus últimos cuatro partidos, lo que le permitió ubicarse primero en la Zona A con 23 puntos. Además, en caso de ganarle a River se asegurará la clasificación a la Copa Libertadores 2026, torneo en el que no disputa la fase de grupos desde el 2023.

Juanfer Quintero habló por parte de River

El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero palpitó el Superclásico de este domingo ante Boca y destacó que “es el momento para dar el golpe en la mesa”. Durante la conferencia de prensa que dio junto al mediocampista de Boca Leandro Paredes, Quintero reconoció que “la actualidad no es la mejor para lo que estamos acostumbrados, pero es un clásico y un partido histórico para nosotros”.

Otro de los temas sobre los que habló Quintero fue la renovación de Marcelo Gallardo como director técnico del equipo de Núñez: “El club dejó en claro que el apoyo para el entrenador es grandísimo. No solo por el momento que estamos pasando, sino también para nosotros”, e hizo énfasis en que “en los momentos duros se ve el apoyo real. Es nuestro momento para demostrar el respaldo y lo que queremos”.

River llegará a este Superclásico en un muy flojo momento, ya que perdió en siete de sus últimos 10 partidos e incluso se complicó su clasificación para la próxima edición de la Copa Libertadores, torneo que disputa de manera ininterrumpida desde el 2015.

"EN NINGÚN MOMENTO SOLTARÍAMOS LA MANO DEL ENTRENADOR"



Juanfer Quintero y el apoyo incondicional para Marcelo Gallardo, que renovó su contrato por un año al mando de River.

Con respecto a este delicado presente del equipo, Quintero expresó: “La vida siempre te lleva a estos límites y sobre todo el fútbol. Este momento no es el mejor y tenemos un panorama claro, ya que tendremos que enfrentar a un gran rival. La decisión se nota en los momentos claves”.

Al ser consultado por la relación entre el plantel y Gallardo, fue contundente: “ En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador, porque de alguna u otra forma él nos eligió para venir. Sería una falta de respeto tener esa mentalidad. Para nosotros estar en River es una gran responsabilidad y un placer”.

Por último, se refirió a las situaciones que se dieron en varios de los últimos partidos, donde se lo vio muy enojado: “La bronca es personal porque a veces siento que puedo dar más. Es la mentalidad mía, de querer jugar los 90 minutos. A veces sale y otras no, por ahí uno se siente mal por eso, pero no tiene que ver con las decisiones del entrenador”. Quintero buscará tomar las riendas del Superclásico este domingo y guiar a River hacia un triunfo que le dé una inyección de confianza de cara a la recta final del Torneo Clausura.