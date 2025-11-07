El equipo de primera división en el fútbol argentino que venderá entradas a 200 pesos

El club luchando por mantener la categoría y busca contar con el apoyo de todos sus hinchas, motivo por el cual tomaron esta decisión.
La dirigencia de San Martín de San Juan tomó una medida popular en la previa del cruce decisivo ante Lanús: vender entradas a un precio simbólico para que el equipo se sienta acompañado en su intento por salir del descenso y mantenerse en la primera división del fútbol argentino. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, se disputará este sábado a las 21.30 en el estadio Hilario Sánchez.
Todos los socios del Verdinegro que tengan la cuota al día podrán asistir junto a un acompañante, que abonará apenas 200 pesos. Con esta política, el club busca llenar las tribunas y sumar apoyo en un duelo que puede marcar un antes y un después en la temporada.
Todo lo que tenes que saber de San Martín de San Juan vs Lanús
San Martín de San Juan y Lanús chocan este sábado en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se juega desde las 21.30 horas de Argentina en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez. Se podrá ver por ESPN Premium.
El “Granate”, tercero y ya clasificado a la próxima es visitante del “Santo” sanjuanino, que necesita sumar para salvares del descenso pero que además se encuentro en zona de playoffs.
Así se juega la fecha 15 del fútbol argentino
El Torneo Clausura ingresa en su anteúltima semana regular y la decimoquinta fecha ya tiene a todos sus árbitros designados, con una elección que acapara la atención: Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el Superclásico entre Boca y River, que se disputará el domingo a las 16.30 en La Bombonera.
El juez de 38 años llega en un gran momento y dirigirá su tercer Boca–River consecutivo. La definición del Clausura, la pelea por las copas y la disputa por la permanencia le dan a esta jornada un condimento especial.
Otro partido de alto voltaje tendrá lugar este viernes, cuando Rosario Central reciba a San Lorenzo desde las 21.00 por la Zona B. El árbitro será Facundo Tello, elegido para un choque que encuentra a ambos equipos en alza y con aspiraciones firmes de pelear el Clausura.
La jornada del domingo también cerrará con un enfrentamiento determinante en la lucha por el descenso: Atlético Tucumán recibirá a Godoy Cruz a las 21.30, bajo la conducción de Sebastián Zunino.
Las ternas arbitrales de la Fecha 15
Viernes 7 de noviembre
21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)
- Árbitro: Facundo Tello
- Asistente 1: Juan Manuel González
- Asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Julio Barraza
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: Salomé Di Iorio
Sábado 8 de noviembre
17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Asistente 1: Gerardo Lencina
- Asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: Juan Pafundi
- AVAR: Diego Romero
19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)
- Árbitro: Jorge Baliño
- Asistente 1: Juan Mamani
- Asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil
- VAR: Andrés Merlos
- AVAR: Javier Mihura
19.15 Talleres – Platense (Zona B)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Asistente 1: Damián Espinoza
- Asistente 2: Diego Martín
- Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Laura Fortunato
21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)
- Árbitro: Darío Herrera
- Asistente 1: Cristian Navarro
- Asistente 2: Sebastián Raineri
- Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Gastón Suárez
21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B)
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Asistente 1: Gabriel Chade
- Asistente 2: Iván Nuñez
- Cuarto árbitro: Yamil Possi
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Diego Verlotta
Domingo 9 de noviembre
16.30 Boca – River (interzonal)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Sebastián Habib
19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)
- Árbitro: Ariel Penel
- Asistente 1: Pablo Acevedo
- Asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Asistente 1: Pablo Gualtieri
- Asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Lucas Germanotta
21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)
- Árbitro: Daniel Zamora
- Asistente 1: Juan del Fueyo
- Asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Jorge Broggi
21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Asistente 2: Ariel Scime
- Cuarto árbitro: Francisco Acosta
- VAR: José Carreras
- AVAR: Adrián Delbarba
Lunes 10 de noviembre
17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Asistente 1: Andrés Barbieri
- Asistente 2: Mariana de Almeida
- Cuarto árbitro: Franco Acita
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Javier Uziga
19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)
- Árbitro: Fernando Espinoza
- Asistente 1: Miguel Savorani
- Asistente 2: Julio Fernández
- Cuarto árbitro: Mauricio Martín
- VAR: Gastón Monson Brizuela
- AVAR: Nahuel Viñas
21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Asistente 1: Maximiliano Castelli
- Asistente 2: Iván Aliende
- Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
- VAR: Juan Pablo Loustau
- AVAR: Carla López
21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A)
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Asistente 1: Manuel Sánchez
- Asistente 2: Mariano Ascensi
- Cuarto árbitro: Federico Benítez
- VAR: Lucas Cavallero
- AVAR: Nelson Sosa
Te puede interesar...
Leé más
Murió Willington, el delantero elogiado por Pelé que fue vinculado con Mirtha Legrand
Cumple Diego: las 10 recordadas frases de Maradona en su vida
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario