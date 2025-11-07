El equipo de primera división en el fútbol argentino que venderá entradas a 200 pesos

El club luchando por mantener la categoría y busca contar con el apoyo de todos sus hinchas, motivo por el cual tomaron esta decisión.

La dirigencia de San Martín de San Juan tomó una medida popular en la previa del cruce decisivo ante Lanús: vender entradas a un precio simbólico para que el equipo se sienta acompañado en su intento por salir del descenso y mantenerse en la primera división del fútbol argentino . El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, se disputará este sábado a las 21.30 en el estadio Hilario Sánchez.

Todos los socios del Verdinegro que tengan la cuota al día podrán asistir junto a un acompañante, que abonará apenas 200 pesos. Con esta política, el club busca llenar las tribunas y sumar apoyo en un duelo que puede marcar un antes y un después en la temporada.

San Martín de San Juan y Lanús chocan este sábado en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol . El encuentro se juega desde las 21.30 horas de Argentina en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez. Se podrá ver por ESPN Premium.

image

El “Granate”, tercero y ya clasificado a la próxima es visitante del “Santo” sanjuanino, que necesita sumar para salvares del descenso pero que además se encuentro en zona de playoffs.

Así se juega la fecha 15 del fútbol argentino

El Torneo Clausura ingresa en su anteúltima semana regular y la decimoquinta fecha ya tiene a todos sus árbitros designados, con una elección que acapara la atención: Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el Superclásico entre Boca y River, que se disputará el domingo a las 16.30 en La Bombonera.

El juez de 38 años llega en un gran momento y dirigirá su tercer Boca–River consecutivo. La definición del Clausura, la pelea por las copas y la disputa por la permanencia le dan a esta jornada un condimento especial.

Otro partido de alto voltaje tendrá lugar este viernes, cuando Rosario Central reciba a San Lorenzo desde las 21.00 por la Zona B. El árbitro será Facundo Tello, elegido para un choque que encuentra a ambos equipos en alza y con aspiraciones firmes de pelear el Clausura.

La jornada del domingo también cerrará con un enfrentamiento determinante en la lucha por el descenso: Atlético Tucumán recibirá a Godoy Cruz a las 21.30, bajo la conducción de Sebastián Zunino.

Las ternas arbitrales de la Fecha 15

Viernes 7 de noviembre

21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Salomé Di Iorio

Sábado 8 de noviembre

17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Diego Romero

19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)

Árbitro: Jorge Baliño

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Javier Mihura

19.15 Talleres – Platense (Zona B)

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Laura Fortunato

21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Iván Nuñez

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlotta

Domingo 9 de noviembre

16.30 Boca – River (interzonal)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Sebastián Habib

19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)

Árbitro: Ariel Penel

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Mauro Ramos Errasti

19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Lucas Germanotta

21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Juan del Fueyo

Asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Jorge Broggi

21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Ariel Scime

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: José Carreras

AVAR: Adrián Delbarba

Lunes 10 de noviembre

17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Mariana de Almeida

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Uziga

19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)

Árbitro: Fernando Espinoza

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

VAR: Gastón Monson Brizuela

AVAR: Nahuel Viñas

21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Carla López

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A)