Quiénes son los dos árbitros argentinos que fueron nominados para ser el mejor del mundo

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol eligió a 25 candidatos a ser premiados como mejor árbitro del mundo, entre ellos dos argentinos.

En el fútbol argentino lo que abundan son las críticas para el arbitraje debido a distintas situaciones que los han dejado expuestos debido a fallos arbitrales durante los partidos que en más de una oportunidad ha afectado a distintos resultados. No todo es crítica para quienes imparten justicia, sino que en las últimas horas llegaron reconocimientos para algunos de ellos.

Dos árbitros del torneo doméstico recibieron notificaciones importantes que seguramente quedarán grabado en su carrera deportiva. Es que la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol eligió a 25 candidatos a ser premiados como mejor árbitro del mundo , en una nómina que contempla un análisis solo de las actuaciones en partidos internacionales.

Quienes fueron citados para participar del reconocimiento son Facundo Tello y Darío Herrera , quienes buscarán quedar en los primeros puestos del ranking donde también competirán otros árbitros sudamericanos. En el caso de Tello cuenta con el reciente antecedente de haber dirigido la final de la Copa Libertadores en el Más Monumental donde se enfrentaron Botafogo y Atlético Mineiro.

La lista completa

Clement Turpin (Francia)

Espen Eskas (Noruega)

Felix Zwayer (Alemania)

François Letexier (Francia)

Istvan Kovacs (Rumania)

José Maria Sánchez Martínez (España)

Maurizio Mariane (Italia)

Michael Olivier (Inglaterra)

Sandro Scharer (Suiza)

Slavko Vincic (Eslovenia)

Szymon Marciniak (Polonia)

Darío Herrera (Argentina)

Esteban Ostojich (Uruguay)

Facundo Tello (Argentina)

Jesús Valenzuela (Venezuela)

Piero Maza (Chile)

Raphael Claus (Brasil)

Wilton Sampaio (Brasil)

César Arturo Ramos (México)

Ivan Barton (El Salvador)

Dahane Beida (Mauritania)

Mustapha Ghorbal (Algeria)

Alireza Faghani (Australia)

Abdulrahman Al Jassim (Qatar)

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda).

Las insólitas polémicas y los "errores arbitrales" en Barracas Central-Boca

El duelo entre Barracas Central y Boca, pendiente de la fecha 12 por la Copa de la Liga Profesional, comenzó con polémicas inesperadas. Un golpe sin pelota de Rafael Barrios, que apenas vio la amarilla, y la errónea expulsión de Iván Tapia, caldearon los ánimos de uno y otro lado rápidamente.

Como era de esperarse, la tarea de Nicolás Lamolina fue mala para los dos malos y en ese contexto salió ganando el Guapo.

La polémica dominó la escena rápidamente con un golpe sin pelota de Rafael Barrios sobre Merentiel que ni el VAR ni el equipo arbitral en cancha decidió sancionar con expulsión.

¡ARRANCÓ PICANTE EL PARTIDO EN BARRACAS! RUIZ ATENDIÓ A PAREDES Y BARRIOS LE PEGÓ A MERENTIEL.



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2025

El "cortito" que sufrió el delantero de Boca fue evidente y además estuvo un par de minutos en el piso como para que desde Ezeiza lo revisaran. Silvio Trucco y Lucas Cavallero no hicieron bien su trabajo, pero su colega en el campo de juego se encargaría de "compensar".

Un par de minutos más tarde, Lamolina le sacó la segunda amarilla a Iván Tapia por una falta que no existió sobre Leandro Paredes.

¡EL GUAPO SE HABÍA QUEDADO CON 10! TAPIA VIO LA SEGUNDA AMARILLA POR ESTA FALTA A PAREDES Y SE FUE EXPULSADO ANTE BOCA. ¿QUÉ TE PARECE?



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2025

Dos minutos antes, los mismos futbolistas se habían cruzado y recibieron la primera amonestación cada uno, lo cual determinó que el campeón del mundo ya no podrá estar contra Estudiantes en la próxima fecha por acumulación.

Antes del final del primer tiempo, Dardo Miloc le cometió infracción a Carlos Palacios, pero el juez no la cobró. El chileno estuvo unos segundos en el piso y cuando se levantó lo fue a buscar a Miloc. Quedaron cara a cara unos instantes y Lamolina los amonestó a ambos.

Como espectáculo deportivo, el primer tiempo fue lamentable.

Ya en el arranque del complemento, antes de los goles de Boca, hubo una patada de expulsión de Javier Ruiz sobre Milton Delgado que el árbitro juzgó como amonestación y el VAR ni siquiera revisó.