Se corre el multitudinario K42 en Villa La Angostura: toda la data

La tradicional prueba atlética se llevará adelante, como cada año, en el sur de la provincia con miles de participantes.

Se viven horas de expectativa en la previa del ASICS K42 2025 con cinco modalidades , nuevas distancias, recorridos renovados. Se trata de la icónica maratón de montaña, considerada una de las mejores de Sudamérica, que se realiza en Villa La Angostura.

La ciudad se prepara para recibir desde este jueves 6 de noviembre a las 9 de la mañana a corredores y acompañantes para disfrutar de la edición 22, que llega de la mano con el primer Campeonato Nacional de Atletas Másters y que consagrará a más de 66 corredores en sus respectivas distancias y categorías. Otro hito que se suma a los Campeonatos Sudamericanos (2017 y 2024) y al Campeonato Mundial del 2019.

Toda la actividad del evento se desarrollará en uno sólo lugar, a excepción de la KFest El Mercado . Acreditación, Expo, Encuentro de la amistad, largadas, llegadas y premiaciones se realizarán en Gimnasio Municipal Barbagelata, ubicado en Los Cerros y Las Frambuesas. De esta manera, los corredores accederán con más facilidad a todos los espacios preparados para que la experiencia sea completa.

Durante la Expo habrá stands para comprar los últimos elementos de carrera, también para conocer algunos de los lugares más emblemáticos de Villa La Angostura. Y también para comer y beber en los foodtrucks. El mismo jueves a las 16 se realizará el acto de apertura y bienvenida oficial, con show en vivo de Los Cachorros y la entrega de pins para los corredores que sumaron más de 10, 15 y por primera vez 20 ediciones del K42.

Desde el comienzo de la semana empezaron a arribar los corredores de elite. Pese a las bajas del español Yoel de Paz, ganador del K42 Anaga Marathon 2024, y la del campeón Sudamericano 2024, Joaquín Nárvaez, la línea de largada tendrá un importante pelotón de los mejores corredores del país, con la presencia del noruego Anders Kjaerevik.

El mejor argentino del Mundial de Canfranc y 19° a nivel mundial Gabriel Santos Rueda estará presente, junto con Javier Mariqueo (ganador 2024), Ignacio Reyes, Ezequiel Pauluzak, Diego Simon, Hugo Rodríguez, Gabriel Muñoz, Sergio Pereyra, Marcelo Del Collado, Lalo Ríos, Brian Palacios, Ramiro Alias, Alejandro Vera, Patricio González, Fernando Mendieta, Jesús Moretti, Carlos Moretti, Marco Vidoz y Javier Carriqueo entre otros. También será el debut en trail del maratonista de calle Félix Sánchez.

Entre las mujeres, estarán Roxana Flores, Fernanda Martínez, Sol Andreucetti, Emilia Giustiniani, María Victoria Tunesi, Milagros Parera, Verónica Galván, Florencia Iuorno, Lucía Carrizo y Silvia González Victorica, entre otras.

El jueves a las 16, cuando se realice la presentación de la elite en el acto de apertura, también se entregarán los pines de fidelidad, a aquellos corredores que cumplieron más de 10 y 15 ediciones y este año por primera vez los pines de oro a quienes completarán las 20 ediciones.

Novedades

Para esta edición habrá dos nuevas distancias: los 10k y los 21k, que se sumarán a los clásicos 42 kilómetros, a las postas 2x21 y al GrandK, que ahora pasará a tener 63 kilómetros en dos jornadas.

El sábado a las 12 largarán los 21 kilómetros desde el Gimnasio Municipal. El sábado a las 9 será el momento de los 42k y a las 10.30, los 10k. Las premiaciones de los podios generales serán luego de la llegada de la tercera corredora femenina y más tarde será la premiación del Campeonato Másters: cada distancia tendrá al menos 11 campeones y 11 campeonas nacionales.

El sábado, desde las 23 y en El Mercado, se realizará clásica KFest, para compartir ese último kilómetro juntos disfrutando de un encuentro entre corredores y acompañantes.

Este año, el ganador masculino y la ganadora femenina de la general obtendrán su ticket para correr el K42 Anaga Marathon, el 5, 6 y 7 diciembre, en las Islas Canarias. Además, habrá premio especial para los dos primeros que lleguen a la cumbre del Cerro Bayo: un anillo y remera conmemorativas.