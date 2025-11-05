El motivo por el que Daniele De Rossi canceló su viaje a la Argentina para ver el Superclásico

El ex futbolista italiano con pasado en Boca , Daniele De Rossi , asumirá en las próximas horas como el nuevo director técnico del Genoa de la Serie A italiana, sumando así otra etapa a su carrera vinculada al fútbol profesional .

En esa línea, uno de los datos más relevantes de las últimas horas señala que De Rossi debió frenar la planificación de un viaje relámpago a la Argentina para asistir al superclásico Boca-River. El ex jugador Xeneize, y gran aficionado del fútbol argentino, había pensado en solicitarle a su ex compañero Leandro Paredes entradas para ver el partido del próximo domingo. La inminente oficialización de su llegada al banquillo de Genoa forzó la suspensión del plan.

La estadía de De Rossi en Boca, aunque breve, dejó huella por el interés del público y la magnitud del nombre, pese a que apenas jugó siete partidos y marcó un gol. Su vínculo con el fútbol sudamericano y su mirada atenta a la actualidad argentina continúan.

En lo que respecta a su nueva aventura como DT, De Rossi, ex capitán y figura histórica de la Roma, estará acompañado por su propio cuerpo técnico. La negociación, enfocada principalmente en los detalles económicos y deportivos, avanzó durante una reunión en Milán. Una vez solucionada la documentación pendiente, De Rossi dirigirá su primer partido desde la tribuna del estadio Luigi Ferraris (Marassi), ya que arrastra una suspensión tras su expulsión en su paso anterior por la Serie A.

El Genoa, el nuevo desafío en la carrera de Daniele De Rossi

El arranque del ciclo de Daniele De Rossi encuentra a Genoa en una de las posiciones más bajas de la tabla, con solo tres puntos, en plena pelea por evitar el descenso. El calendario inmediato deja a Mimmo Criscito y Roberto Murgita al frente para el siguiente encuentro contra Sassuolo, tras lo cual el ex Boca asumirá de manera oficial la conducción del equipo.

La prensa italiana subrayó la relación de De Rossi con el estadio Luigi Ferraris, donde fue despedido como entrenador de la Roma tras un partido ante el mismo Genoa, y donde ahora debutará en su nueva función. Sobre los términos del acuerdo, el medio informó: “Se está cerrando un vínculo hasta junio, con renovación automática si el equipo se queda en la Primera División”.

La trayectoria del ex campeón mundial con Italia en 2006 incluye etapas breves en el exterior y experiencias recientes tanto en la Segunda División (SPAL) como en la dirección técnica de la Roma en la Serie A. Su paso inicial lo dio como asistente en la selección de Italia entre 2021 y 2022, donde colaboró con el cuerpo técnico de Roberto Mancini. Ese mismo año también trabajó como colaborador técnico en las selecciones juveniles de Italia.

Más tarde fue presentado como entrenador principal del SPAL en octubre de 2022, etapa que concluyó en febrero de 2023 luego de 17 partidos —con un registro de tres victorias, seis empates y ocho derrotas—. En enero de 2024, asumió como técnico principal de la AS Roma en reemplazo de José Mourinho, puesto que mantuvo hasta septiembre de 2024, tras completar la temporada en sexta posición y lograr la clasificación del equipo a la Europa League.