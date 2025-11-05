Secuestraron a una mujer mientras se hacía un tratamiento estético: pidieron 200.000 dólares de rescate

El yerno de la mujer es un reconocido empresario del rubro automotor. Las autoridades se encuentran investigando la veracidad del secuestro.

Una mujer de 59 años denunció que fue victima de un secuestro extorsivo mientras se encontraba en un centro de estética junto a su hermana, realizándose un tratamiento de belleza. Tras el rapto, su hija habría recibido un llamado pidiendo dinero a cambio de la liberación de su madre.

El episodio ocurrió el martes por la tarde, alrededor de las 18, en una estética de Puerto Iguazú, provincia de Misiones. Según el testimonio de la víctima, el secuestro se produjo cuando dos sujetos encapuchados de aparente nacionalidad brasileña ingresaron al local, maniataron a su hermana, encerraron a la dueña en el baño y se la llevaron encapuchada a bordo de un vehículo.

Algunas horas después, los secuestradores se habrían comunicado con la hija de la mujer, exigiéndole 200.000 dólares para liberarla. En la comunicación, le enviaron una foto de su madre siendo apuntada con un arma en la cabeza. En ese momento, la hija denunció a las autoridades policiales de su localidad lo ocurrido e inmediatamente comenzaron la búsqueda. En el operativo participó el personal de Gendarmería Nacional, Prefectura y la Policía Federal.

La mujer apareció caminando en una avenida

Este miércoles, alrededor de las 0.30, mientras los efectivos policiales desplegaban un gran operativo de búsqueda para lograr dar con su paradero, la víctima fue liberada.

Un motociclista que circulaba por una avenida de la ciudad, la encontró vagando por la zona en medio de la oscuridad y le ofreció auxilio. En medio de la desesperación, la mujer se comunicó con su yerno quien la fue a buscar en el lugar donde fue puesta en libertad, a pesar de que no habían pagado el rescate.

Tras su aparición, el personal a cargo del caso secuestraron los teléfonos móviles de la mujer y su hija. Según trascendió, los hechos se encuentran bajo investigación y por el momento hay dudas acerca de la veracidad de lo denunciado.

La cauda quedó a cargo del juez federal de Misiones, Marcelo Cardozo, con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), encabezada por Santiago Marquevic.

La víctima es suegra de un importante empresario

Según lo publicado por el medio Infobae, el esposo de la hija es un reconocido empresario automotor de Puerto Iguazú. El hombre cuenta con casi 20 años de experiencia en la compra y venta de vehículos.

En los últimos años, el negocio habría registrado un crecimiento exponencial a causa de la ordenanza local que exige a los taxistas a renovar sus autos cada cinco años para poder trabajar en el aeropuerto.

“Hace poco inauguraron una tienda, la más grande de la zona, y está llena de autos, todos nuevos”, aseguraron fuentes cercanas.