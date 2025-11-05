Parque Nacional Lanín: Tres incendios activos en la zona de Quillén

Personal del ICE combate las llamas en el Cerro Ponom, un área de difícil acceso donde las descargas eléctricas habrían originado los focos.

Tres focos de incendio se declararon este miércoles en la zona de Quillén , dentro del Parque Nacional Lanín , en un área de difícil acceso cercana al Cerro Ponom. Según informaron desde la intendencia del Parque, las condiciones meteorológicas adversas, con tormentas eléctricas en desarrollo, fueron las que provocaron los primeros focos de fuego detectados durante la tarde.

La situación se activó cerca de las 15:30, cuando la Radioestación del Parque Nacional Lanín recibió el aviso de los guardaparques de Quillén que visualizaron columnas de humo con actividad en el cerro. De inmediato se desplegó un operativo encabezado por el área técnica del ICE Lanín (Incendios, Comunicaciones y Emergencias), que ya había advertido la alta probabilidad de actividad convectiva en la región, según los modelos meteorológicos.

En el lugar trabajan inicialmente 10 combatientes de incendios forestales del ICE Norte, junto a personal de Jefatura y del área técnica de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) Norte, guardaparques, y equipos de comunicaciones, logística y prensa. Además, se sumaron cuatro cuadrillas del ICE Lanín y dos del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén, lo que eleva a unos 30 los combatientes desplegados en la zona.

image

Condiciones meteorológicas complican el trabajo

Las tormentas que afectan a gran parte del territorio del Parque Nacional Lanín mantienen un nivel alto de descargas eléctricas, lo que complica las tareas de control y aumenta el riesgo de que se generen nuevos focos. Desde el área de incendios se continúa con el monitoreo permanente para detectar a tiempo cualquier reactivación o aparición de otros puntos calientes.

El personal del ICE Lanín permanece en alerta ante la persistencia de las condiciones inestables, que podrían sostenerse durante las próximas horas. Se prevé que las acciones de combate directo se intensifiquen una vez que mejoren las condiciones de visibilidad y acceso al área afectada del Cerro Ponom, donde la topografía compleja representa un desafío adicional para los brigadistas.

El Parque Nacional Lanín recordó a la población que en estos contextos de tormentas eléctricas y alta temperatura es fundamental evitar cualquier tipo de quema o actividad que pueda generar chispas, dado el riesgo extremo de incendios forestales en la zona cordillerana.

image

Tormentas, viento y algo de sol en el Parque Nacional Lanín

El Parque Nacional Lanín atraviesa días marcados por condiciones variables y húmedas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles comenzaron a registrarse chaparrones intermitentes y vientos moderados del sector oeste, que se mantendrán durante el jueves y parte del viernes

Las precipitaciones serán más frecuentes en las zonas altas del parque y en sectores cercanos a los lagos. La nubosidad será abundante durante las próximas jornadas, con poca amplitud térmica y ambiente fresco.

Desde el SMN y la Intendencia del Parque Nacional Lanín recomiendan a los visitantes verificar el estado de los senderos antes de iniciar caminatas y consultar a los guardaparques por posibles cierres temporales.

El viento y las lluvias pueden dificultar la visibilidad en zonas de montaña y generar suelos resbaladizos o crecidas en cursos de agua.