Incendio forestal en el Parque Nacional Lanín por descargas eléctricas

Desde el organismo nacional informaron que, en horas de la tarde de este jueves, el foco ya se encuentra contenido.

Se desató un incendio forestal en la zona norte del Parque Nacional Lanín (PNL) como consecuencias de descargas eléctricas en ese sector de la provincia de Neuquén.

Desde el PNL informaron sobre un foco de incendio que en horas de la tarde de este jueves ya se encontraba "contenido". Explicaron que "la alta probabilidad de desarrollo convectivo había sido anticipada por distintos modelos de predicción meteorológica; lo que llevo a realizar un seguimiento por el área técnica del ICE Lanín (Incendios, Comunicaciones y Emergencias)".

Detallaron que pasadas las 16. recibieron en la Radioestación información sobre una columna de humo a 15 kilómetros de seccional Rucachoroi. El humo provendría de la base de una araucaria prendida fuego.

Trabajan en el lugar con equipos de agua 13 personas: cuadrilla de 6 brigadistas del ICE Norte, 1 guardaparques y 6 recorredores del Proyecto Pewén. Apoyo logístico de 3 móviles 4x4. Se continúa monitoreando la zona por posible aparición de nuevos focos.

Destacaron que se encuentra cerrado el camino del Valle Calfiquitra por el trabajo operativo del incendio.

Neuquén refuerza la lucha contra los incendios forestales

Hace poco más de un mes, desde la Provincia aseguraron que Neuquén se prepara para enfrentar una temporada de incendios forestales que- según todos los pronósticos - será particularmente dura. La falta de nieve en invierno, las lluvias tardías y el crecimiento acelerado de pastizales secos forman un cóctel peligroso en el inicio de la primavera. “Incendios vamos a tener. Lo importante es estar listos para el ataque inicial”, advirtió Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos.

La funcionaria explicó que la estrategia se basa en reforzar tanto la capacidad de respuesta como la prevención comunitaria. La primera línea de defensa está en las brigadas provinciales, que este año recibirán equipamiento renovado y de última generación, tras décadas de carencias.

Incendio Valle Magdalena (4).jpg

“Lo que buscamos es un ataque rápido y eficiente: que ante un foco, todo el recurso disponible se concentre de inmediato en sofocarlo”, explicó Ortiz Luna en declaraciones radiales. Recordó que en el incendio del Valle Magdalena, el más grave en la historia neuquina, la provincia debió improvisar con equipos obsoletos, algunos de los años ’50 y ’60, que hoy están siendo reemplazados.

La segunda pieza clave es la flota aérea. Neuquén ya contrató tres aviones y un helicóptero adicionales, que se sumarán a los dos helicópteros propios. Además, se acordó con Río Negro y Chubut la contratación conjunta de dos helicópteros más, con el objetivo de tener cobertura en toda la Patagonia norte.

Ortiz Luna subrayó que el aprendizaje de Magdalena fue central: “Allí llegamos a desplegar 17 medios aéreos, entre helicópteros y aviones. Nunca se había visto algo así en la provincia, y nos permitió marcar un camino propio de autonomía”.