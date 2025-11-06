Preocupación en River: Argentinos no liberó cupo y se profundiza la pelea para clasificar a la Libertadores

River se frotaba las manos a la espera de un resultado favorable para Argentinos Juniors pero solo se quedó con el deseo. Las miradas puestas en la tabla anual.

River se frotaba las manos a la espera de un resultado favorable para Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina . La ilusión estaba presente, más cuando el el Bicho logró revertir igualar el 0-2 y estirar la definición del certamen hasta la tanda de penales donde Sergio Romero esperaba agazapado para sacar a relucir sus dotes en este tipo de definiciones.

Sin embargo todo quedó simplemente en el sueño debido a que Independiente Rivadavia acertó todos los disparos de sus jugadores sin darle posibilidades de reacción a Romero. Ahora el millonario. al igual que otros clubes, deberá redoblar los esfuerzos si quiere acceder a la Copa Libertadores por decantación ante el resultado que coronó La Lepra mendocina.

Ahora el foco estará puesto en la tabla anual para clasificar a la Libertadores del próximo año. Rosario Central ya consiguió clasificar al próximo certamen y Boca deberá obtener una victoria en los dos partidos que le restan (River y Tigre). Hasta el momento, ambos equipos son los que están ocupando los pases directos al certamen, mientras que por el momento el millonario está en el tercer puesto que clasifica al repechaje.

Sin embargo el temor está detrás de él, con el Bicho a tan solo un punto de diferencia por lo que si lo pasa en el cierre del certamen, se quedará con el lugar. Es por eso que el millonario no deberá tener traspié para intentar superar al xeneize o, en su defecto, quedarse con el puesto de repechaje.

No lo perdonaron: Chiquito Romero no pudo atajar penales en la tanda y estallaron los memes en las redes

Sergio Romero no tuvo una noche soñada en Córdoba y le tocó ser testigo de cómo Independiente Rivadavia de Mendoza leventó la Copa Argentina luego de superar a Argentinos Juniors en la final. Durante los 90 minutos el arquero con último paso por Boca fue criticado por los hinchas por el grado de responsabilidad que tuvo en los tantos rivales.

El primer tanto lo dejó expuesto con una mala salida para ir a buscar la pelota en un centro pasado al segundo palo, quedó pagando y no pudo evitar la conquista de Arce que solo tuvo que poner la cabeza para que el balón ingrese para el 1-0 parcial. Más tarde, Fernández escapó a toda velocidad en un contraataque, esquivó a un defensor para quedar mano a mano con el arquero Romero, que tuvo una floja respuesta ya que el balón pasó cerca de su figura.

Luego en su especialidad no pudo brillar: los penales. La fe que tenía el equipo y los hinchas en el arquero para la definición se diluyó al ver que el arquero no pudo sacar los remates de los hinchas de La Lepra. Luego de esa actuación, el arquero se convirtió en tendencia en la red social X (ex Twitter) con una gran cantidad de memes.

