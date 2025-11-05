Se la jugó: la IA lanzó su predicción para el superclásico entre Boca y River y sorprendió con el resultado

En medio de la expectativa por el resultado del superclásico del próximo domingo en La Bombonera, la Inteligencia Artificial lanzó sus predicciones.

En el fútbol argentino hay gran expectativa por lo que pasará el próximo domingo desde las 16.30 en La Bombonera donde Boca y River se medirán en una nueva jornada superclásica que puede tener un fuerte impacto en el futuro de las instituciones. Es que una derrota del millonario podría poner en jaque al entrenador Marcelo Gallardo y al plantel, mientras que el xeneize podrá confirmar su alza deportiva si gana pero que podría poner en juego su mejora deportiva si pierde.

En el medio de las especulaciones por las suposiciones de cómo serán los planteos por parte de los entrenadores de cara al duelo y el resultado, la Inteligencia Artificial lanzó su propio pronóstico en un encuentro que históricamente es catalogado en la jerga del fútbol como "un partido aparte". Su pronóstico tiene a un equipo que saldrá feliz de La Bombonera mientras que otro deberá afrontar la derrota.

Según la predicción hecha por el Chat GPT, River será el ganador del encuentro con un resultado de 2-1 . "Tiene ligera ventaja en forma y expectativas, juega con lo psicológico por lo ocurrido en los últimos clásicos y Boca tiene más impedimentos en su defensa", alega en su análisis.

Boca River.jpg Boca - River

Sin embargo, Gemini cree que Boca podría quedarse con el superclásico: "Si me baso en la historia pura en ese estadio y en la mística del Xeneize en su casa tiendo a pensar en el empate o la victoria del local por la mínima", soltó.

La llamativa marca histórica que quebrará Leandro Paredes frente a River

Leandro Paredes será el líder que comandará al plantel de Boca frente a River para buscar un resultado que les aclare, y le oscurezca al rival, el panorama a futuro. Ambos equipos llegan con un presente opuesto, con un rendimiento del elenco de La Ribera en alza y el mal funcionamiento de los dirigidos por Marcelo Gallardo. Sin embargo el superclásico será un partido aparte.

Para el capitán xeneize será un partido más que especial más allá del resultado que pueda salir del duelo que tendrá lugar este domingo a partir de las 16.30 debido a que marcará un momento en la historia de su carrera profesional siendo protagonista en el plantel. A sus 31 años tendrá la posibilidad de cumplir un sueño que sostenía desde que era pequeño y jugaba en las inferiores del club.

Es que para el campeón del mundo con la Selección argentina será la primera vez que ingrese como titular en el superclásico en su historia, lo que marcará un momento importante entendiendo el nivel de exigencia y las sensaciones que se viven en torno a un partido de tamaña magnitud.

Leandro Paredes

Sin embargo ya sabe lo que se siente enfrentar al máximo rival que tiene el club. El 28 de octubre de 2012, un joven Paredes de 18 años y con 385 minutos en Primera, saltó al campo de juego del Más Monumental por decisión del entrenador Julio César Falcioni para intentar revertir el resultado siendo que Boca perdía 2-1. Aquella oportunidad el jugador tuvo una participación clave para que Walter Erviti anote el 2-2 definitivo,

Meses más tarde, fue parte de un nuevo encuentro ante el millonario ingresando desde el banco en el empate 1-1. En aquel entonces ya bajo la orden de Carlos Bianchi.