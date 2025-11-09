Un tapado: Lionel Scaloni convocó a último momento a una sorpresa para la Selección Argentina

El DT del combinado nacional sumó, además de a Lisandro Martínez, a otro futbolista para robustecer la defensa de cara al duelo ante Angola.

La Selección Argentina sumó una nueva sorpresa en su lista de convocados para la última gira internacional del año. Después de confirmarse la baja de Enzo Fernández por una molestia muscular y el esperado regreso de Lisandro Martínez tras su recuperación, Lionel Scaloni decidió citar de urgencia a Kevin Mac Allister , hermano de Alexis y defensor del Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica.

El futbolista se sumará al plantel que enfrentará a Angola el próximo 14 de noviembre en Luanda, en lo que será el último amistoso del 2025 para el conjunto nacional. El llamado, que se oficializó ayer, tomó por sorpresa a propios y extraños. El cuerpo técnico comandado por el pujatense se comunicó directamente con el polifuncional jugador para notificarle su convocatoria e invitarlo a los entrenamientos que comenzarán la próxima semana en Alicante .

Allí, la Albiceleste tendrá su base de operaciones antes de viajar hacia África. Con Lionel Messi a la cabeza, el plantel se instalará en tierras ibéricas hasta el jueves 13, cuando emprenda vuelo hacia la capital del país africano para ultimar los detalles del compromiso amistoso que cerrará el calendario internacional del año. Aunque no era uno de los nombres que sonaban con fuerza para esta ventana, Mac Allister se ganó la citación a fuerza de buenos rendimientos.

Por qué Scaloni decidió citar a Kevin Mac Allister

A sus 26 años, el ex jugador de Argentinos Juniors y Boca atraviesa un excelente momento en el Union Saint-Gilloise, elenco con el que ya consiguió tres títulos locales y se consolidó como pieza clave en la defensa. Su regularidad y su versatilidad, ya que puede desempeñarse tanto como zaguero central o lateral derecho, lo convirtieron en uno de los argentinos más destacados del certamen en el Viejo Continente.

En lo que va de la temporada, el defensor acumula 17 partidos oficiales, en los que marcó un gol y brindó una asistencia, incluyendo varias actuaciones sólidas en la Champions League. Su rendimiento llamó la atención del DT del combinado nacional, que valora su capacidad para adaptarse a distintos sistemas defensivos y su firmeza en el juego aéreo, una faceta en la que buscó alternativas durante el último tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/1987574027209130277&partner=&hide_thread=false Kevin Mac Allister está convocado a la Selección Argentina. pic.twitter.com/Ly2HRaScUl — Gastón Edul (@gastonedul) November 9, 2025

Uno de los momentos más recordados de su carrera se produjo allá por octubre de 2023, cuando se enfrentó a su hermano Alexis en un duelo entre Liverpool y Union Saint-Gilloise disputado en Anfield. Ahora, volverán a compartir equipo, esta vez con la camiseta de la campeona del mundo y bicampeona de América.