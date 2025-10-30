Buenas noticias para Scaloni: Lisandro Martínez volvió a entrenarse

El defensor del Manchester United volvió a los trabajos grupales a ocho meses de su lesión en los ligamentos de la rodilla.

El defensor argentino Lisandro Martínez , de Manchester United , volvió a entrenarse con el grupo ocho meses después de la lesión en el ligamento cruzado de la rodilla que sufrió. Esto, además, se convierte en una buena noticia para Lionel Scaloni , entrenador de la Selección Argentina, ya que uno de los probables titulares de cara al Mundial 2026 retorna a los trabajos .

Licha se rompió el cruzado en febrero en un partido contra el Crystal Palace y tuvo que pasar por el quirófano para iniciar su recuperación. El argentino llevaba ya semanas entrenando en solitario y llegó a acudir a la gira por Estados Unidos del equipo, aunque no pudo disputar ningún minuto. Su recuperación se aceleró en los últimos días y este jueves pudo incorporarse por primera vez a los ejercicios grupales junto al resto de sus compañeros.

Pese a esta buena noticia, aún no hay una fecha concreta para el regreso a los terrenos de juego del defensor central. Desde que llegó del Ajax en 2022, Lisandro disputó 91 encuentros con Manchester United y convirtió tres goles. El argentino se va a encontrar a su vuelta un United en posiciones de UEFA Champions League y que ganó tres partidos consecutivos por primera vez desde que Rúben Amorim se hizo cargo del equipo hace un año.

image

Los Red Devils visitan este sábado al Nottingham Forest en el City Ground. El equipo viene en levantada luego de un difícil arranque de temporada marcado por la derrota en la final UEFA Europa League de la campaña anterior a manos del Tottenham Hotspurs.

El Kun Agüero habló sobre el futuro de Messi en la Selección y analizó la etapa de Scaloni como DT

Sergio Agüero es parte de la historia de la Selección Argentina habiendo sido parte de un proceso oscuro de reiteradas derrotas pero también parte en el inicio de un nuevo amanecer para el combinado que logró revertir su mal momento y goza de un presente brillante habiendo ganado Copa América por duplicado, Finalissima y Copa del Mundo.

Más allá de haber conseguido solo un título con el combinado nacional, el Kun se quedó con algo importante de ese proceso: su relación con Lionel Messi que trascendió el campo de juego y forjaron una amistad inquebrantable. Es por eso que cada vez que se habla del astro, más allá de la poca información que trasciende, es una palabra autorizada.

image

En las últimas horas el exdelantero histórico del Manchester City pero con último paso por el Barcelona de España donde tuvo que finalizar su carrera profesional, se refirió al futuro de Messi en la Selección. "Creo que todos queremos que Leo juegue para siempre, ¿no? Pero dependerá de él tomar esa decisión, cuando la tome", contestó, en diálogo con el sitio de Stake.

Por otra parte Agüero comparó el actual plantel con el que levantó la Copa del Mundo 2022: "Creo que las bases siguen siendo las mismas. Eso es muy importante, aunque algunos jugadores clave, como Di María, se hayan marchado”. En su relato destacó el trabajo hecho por Lionel Scaloni: “Pero uno de los grandes logros de Scaloni, en mi opinión, es que logró guiar un proceso de renovación natural en el plantel. Le dio oportunidades a jóvenes con mucho talento para brillar y supo marcar el ritmo de su crecimiento. Se me vienen a la mente Mastantuono o Nico Paz. Creo que eso permite al equipo mantener un buen ritmo”.

“A todo el equipo, en realidad. Si hay algo que caracteriza a Argentina es su trabajo en equipo. Obviamente, si Leo está ahí, es el principal atractivo. Además de él, Argentina tiene muchos jugadores brillantes que siempre están a la altura: Enzo Fernández, Mac Allister, Julián Álvarez, Lautaro Martínez. Cada uno aporta una contribución única y, además, una gran calidad. Pero si hay algo que destacar, es el trabajo en equipo", sumó.

image

Por otra parte destacó el nivel de Julián Álvarez: “Lo que ha logrado Julián es asombroso. Un jugador con la capacidad de moverse por toda la cancha, demuestra un enorme nivel de sacrificio y talento. El equipo (por el Atlético de Madrid) debería disfrutar de tenerlo de su lado, y los hinchas también. No especularía sobre futuros fichajes; creo que este es el momento de disfrutar de sus logros con el Atlético”.