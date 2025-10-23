El curioso caso del equipo de la familia Messi que jugará en la Primera C

Fue fundado en 2015 y se llama Leones FC. Pertenece a la Liga Rosarina y ahora saltará a las categorías de AFA.

La AFA formalizó la incorporación institucional de Leones FC de Rosario, entidad fundada por el grupo familiar del capitán de la selección, Lionel Messi . La resolución autoriza su ingreso directo al sistema de torneos oficiales, con participación efectiva a partir de la Temporada 2026 en la Primera C, correspondiente a una de las divisiones profesionales de la estructura futbolística argentina.

La iniciativa deportiva se encuentra bajo la dirección ejecutiva de Matías Messi, hermano mayor del referente futbolístico internacional, con el objetivo estratégico de consolidar una propuesta institucional con arraigo identitario en la ciudad de Rosario.

Leones FC surge en el año 2015 como iniciativa del núcleo familiar Messi, desarrollando hasta la actualidad sus actividades en el ámbito de la Liga Rosarina de Fútbol, donde ha construido progresivamente su identidad institucional y deportiva. Su sede social y predio deportivo se localizan en la jurisdicción de Alvear.

La parte formal

El proceso administrativo quedó formalmente establecido mediante su publicación en el Boletín Oficial N°6752, correspondiente al 11 de septiembre del corriente año, donde la máxima entidad rectora del fútbol argentino aprobó la afiliación directa de la institución rosarina.

Un conocido del fútbol

En el ámbito deportivo-operativo, todo indica que la dirección técnica recaerá en Víctor "Chapa" Zapata, exfutbolista de clubes de Primera como River, Independiente y Vélez , quien acumula experiencia reciente en la categoría mediante su paso por el Club Atlético Atlas. Su trayectoria en el fútbol del interior del país lo posiciona como candidato idóneo para liderar el proceso de transición institucional hacia el profesionalismo.

Cómo lo sumaron

Esta figura de afiliación permite el acceso inmediato al sistema competitivo de AFA, evitando el recorrido convencional a través de las divisiones destinadas a clubes indirectamente afiliados y, en consecuencia, la participación en el Torneo Promocional Amateur, que constituye el nivel basal de la pirámide competitiva nacional.

Esta incorporación representa un caso singular dentro de los mecanismos de integración institucional establecidos por la AFA, configurando un precedente significativo en la política de afiliaciones del fútbol argentino.

Los antecedentes de Matías Messi

El hermano de Lionel tiene una lista de varios conflictos en los que intervino la justicia. El más grave: fue condenado a dos años y medio de prisión en un procedimiento abreviado por la causa del arma en la lancha que admitió que llevaba. La sentencia le indicaba cumplir reglas de conducta, recibir tratamiento psicológico y realizar trabajos comunitarios.

Matías Messi y familia

El antecedente de Ciudad Bolívar

La Primera C es al fútbol del área metropolitana y alrededores lo mismo que el Regional Amateur para el fútbol del interior.

En 2020, el Consejo Federal le permitió a Ciudad Bolívar jugar el Regional sin pasar por su liga de origen, la Liga de Bolívar. El club que fundó Marcelo Tinelli para hacer su equipo de vóley se volcó al fútbol bajo el mando de un grupo inversor, cuyo nombre es desconocido, y su primera aparición ascendió al Federal A.

Bolívar disfrutó de arbitrajes escandalosos, entre ellos en la final por el ascenso contra Independiente de Neuquén, donde Pablo Núñez expulsó a jugadores del Rojo de manera injustificada.

Eso fue en febrero del 2021 y el último domingo Bolívar ascendió a la Primera Nacional, luego derrotar por penales al histórico Atlético Rafaela en la final. La final se disputó sin mayores incidencias, pero la campaña del "Celeste" estuvo igual de manchada que su periplo por el Regional Amateur.

La diferencia es que Leones FC sí jugó en su Liga, pero no arrancó por el Promocional Amateur, que era lo que correspondía.