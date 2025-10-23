La sorpresiva foto de Messi posando con la camiseta de un histórico club del fútbol argentino

El astro rosarino se sacó una foto con la camiseta y el club la celebró en sus redes sociales con un posteo en su cuenta de X (ex Twitter).

Pocas veces Lionel Messi fue visto con camisetas que no tengan que ver con clubes por los que ha pasado como Barcelona y París Saint-Germain o la Selección argentina , o quizás con Newell's de Rosario club con el que se identifica debido a su ciudad natal y es hincha confeso. Sin embargo hace algunas horas el astro fue visto en la redes sociales posando con una camiseta de un club particular .

El ascenso argentino quedó representado en una camiseta con la que el '10' de la Selección argentina se sacó una foto durante su estadía en el Inter Miami. Fue el club Atlanta , que batalló hasta el reducido en la primera nacional para ascender a la Primera División pero quedó afuera, quien tuvo el privilegio de tener al jugador que trasciende colores.

"Ahora sí, la más linda del mundo para el mejor del mundo" , escribió en sus redes sociales el club porteño ubicado en el barrio Villa Crespo, donde se lo ve a Messi junto a dos personas que también portaban las camisetas del bohemio. Seguramente, el futbolista pondrá el ejemplar en su gigantesca colección de camisetas que cosechó durante su carrera profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/atlantaoficial/status/1981114802861986159&partner=&hide_thread=false La sonrisa de Messi al ver que la camiseta de Atlanta llevaba su nombre es la misma que nos sacó a nosotros



Gracias capitán, un honor que te haya llegado la del Bohemio para tu colección.#SomosAtlanta

"La sonrisa de Messi al ver que la camiseta de Atlanta llevaba su nombre es la misma que nos sacó a nosotros. Gracias capitán, un honor que te haya llegado la del Bohemio para tu colección", escribió también junto a otro video.

La emocionante historia del niño de Río Negro que conoció a Messi

Lionel Messi es mucho más que un astro del fútbol. A lo largo de los años, su figura trascendió el deporte y se convirtió en inspiración para millones, sobre todo para aquellos que, como él en su niñez, luchan contra adversidades desde edades tempranas. Tal es el caso de Manuel Andrade, un chico de 8 años de Río Negro, Bariloche, que compartió con el ídolo una historia que los une más allá del fútbol: ambos enfrentaron un diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento.

Desde pequeño, Manuel debe aplicarse una inyección diaria para poder desarrollarse físicamente, al igual que debió hacerlo Messi cuando era niño. La similitud no es menor. Fue precisamente ese detalle el que motivó a su familia a enviar un video contando su historia, con la esperanza de que llegara a los ojos del capitán de la Selección Argentina.

Para su sorpresa, la respuesta llegó. Y fue mucho más que un mensaje. En diciembre de 2024, mientras se encontraba en Miami, Messi recibió a Manuel en un encuentro que, aunque se viralizó recién ahora, marcó un antes y un después en la vida del chico. “Es mi ídolo y siempre quise conocerlo. Se cumplió un sueño”, expresó con emoción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/1075masradio/status/1980982755879252467&partner=&hide_thread=false La tierna reacción de un niño argentino al conocer a Leo Messi en Miami



Manuel Andrade, de Bariloche, comparte con el capitán argentino el mismo diagnóstico: un déficit de hormona de crecimiento que también tuvo Messi en su infancia.

En el video viralizado, Manuel se presenta de forma sencilla y directa: “Yo tengo déficit de hormona de crecimiento y me tengo que inyectar todos los días para poder crecer”. Esa frase, tan potente y directa, fue el puente que conectó su lucha diaria con la de Messi, quien décadas atrás debió sortear el mismo desafío para llegar a la elite del fútbol.

El gesto de Messi no fue solo una muestra de humildad y empatía, sino también una oportunidad para visibilizar una condición que afecta a miles de niños en el mundo. Para muchos, este tipo de acciones del ídolo argentino representan mucho más que una foto o una firma: son una fuente real de inspiración.