Más cantado, imposible: Ciudad Bolívar ascendió a la Primera Nacional y Marcelo Tinelli festejó

Después de una campaña bochornosa, repleta de papelones arbitrales, el equipo bonaerense subió de categoría.

Llegó el tan anunciado ascenso de Ciudad Bolívar , el club fundado por Marcelo Tinelli. Luego de empatar sin goles en San Nicolás , se impuso en los penales sobre Atlético Rafaela y se quedó con el título del Federal A 2025, que automáticamente implica el primer boleto para la Primera Nacional.

Tras una campaña escandalosa, plagada de arbitrajes bochornosos que lo beneficiaron, el equipo bonaerense festejó ante la mirada de un país futbolero que ve cómo todo eso que se dice con meses de anticipación, se termina cumpliendo.

Gerenciado por un grupo inversor, Bolívar es uno de los "equipos del poder" desde que jugó el Regional Amateur en la temporada 2021 sin hacer méritos deportivos en su liga de origen, la Liga de Bolívar.

Ese año, le ganó una de las cuatro finales del Regional a Independiente de Neuquén con uno de los arbitrajes más vergonzosos que se recuerden a cargo de Pablo Núñez.

A partir de allí, disputó cuatro temporadas en el Federal A y ya le había pasado cerca al ascenso.

Durante este torneo, lo sufrieron equipos pesados de la categoría como Olimpo o el propio Deportivo Rincón.

Contra el conjunto neuquino, a Bolívar le dieron un gol fantasma, en el que la pelota nunca entró al arco pero igual el árbitro Marcos Liuzzi marcó la mitad de la cancha.

No casualmente, el juez contra Olimpo había sido el mismo.

En la semifinal ante Argentino de Monte Maíz, una patada de Agustín Paredes a la altura de la cadera fue penada con amarilla por parte de Diego Novelli, en una de las decisiones arbitrales más escandalosas del año.

Embed ESTO FUE AMARILLA !!! no lo puedo creer pic.twitter.com/ulyvDUGJZK — Peñargrol (@CAPArgento__) October 12, 2025

Además de las jugadas puntuales, los desempeños de los jueces fueron cuestionados en casi todos los partidos por parte de los rivales, que se vieron condicionados con el cobro de las famosas "chiquitas", que casi siempre fueron para el mismo lado.

En ese sentido, los jueces de línea ocupan un lugar preponderante marcando posiciones adelantadas o faltas inchequeables.

Ganar de visitante en Bolívar es más difícil que llegar a la luna en bicicleta.

El festejo de Marcelo Tinelli

En 2002, Marcelo Tinelli fundó "Bolívar Signia" para jugar la Liga Nacional de vóley. Desde su creación ganó ocho títulos y representó al país a nivel internacional en uno de los deportes que no es el más popular del país.

Hace cinco años, la gestión dio un giro total al fútbol.

Hoy, el conductor de TV y empresario está alejado del club que fundó para que fuera uno de los más importantes de la historia del vóley nacional.

La gestión pasa por otros dirigentes como Sebastián Alzueta y el presidente Sebastián García, pero "el Cabezón de Bolívar" igual festejó en las redes sociales.