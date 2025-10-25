Elecciones Neuquén 2025 con Boleta Única de Papel: ¿Se puede corregir el voto si se comete un error?

El elector deberá acostumbrarse a un nuevo sistema que tiene sus particularidades. No habrá cuarto oscuro ni sobres para introducir las boletas.

La principal novedad que tendrán estas elecciones nacionales en Neuquén es que, al igual que en la mayoría de las jurisdicciones del país, se implementará por primera vez el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) . Como ya se dijo, el mecanismo será simple pero también tendrá sus propias reglas.

Al ingresar al establecimiento y detectar cuál es su mesa de votación, el elector deberá entregar su DNI a las autoridades (estarán dentro del aula, deja de existir el cuarto oscuro), que van a identificarlo en el padrón.

Luego, la autoridad de mesa le entregará al elector la Boleta Única de Papel (BUP), que estará firmada en el dorso por el presidente de mesa. También le dará una lapicera de tinta negra indeleble para marcar las opciones.

Al lado de la mesa, habrá dos cabinas de votación, que son estructuras de cartón similares a un biombo y resguardan la privacidad y el secreto del voto. Allí, el elector podrá marcar (con una cruz o un tilde) una opción para senadores y otra opción para diputados. Si deja una de estas categorías sin marcar, el voto se considerará en blanco.

voto cuarto oscuro elecciones generica

Sin sobre

Una vez concluido esto, el elector doblará su boleta por la línea punteada y se dirigirá a la mesa para colocar la BUP en la urna (no habrá sobres para colocar las boletas). Después, ante las autoridades, devolverá la lapicera y recibirá su DNI, junto a un troquel comprobante de voto. Como pueden votar dos personas en simultáneo, es importante que el elector verifique que le entregaron su DNI y no el de otro.

La justicia electoral contempló para las personas que lo requieran el voto asistido, por ejemplo, para no videntes. En estos casos, este tipo de electores podrán sufragar acompañados por el presidente de mesa o una persona de confianza.

¿Qué pasa si me equivoco al votar?

Todas las marcas en la BUP se deberán hacer con tinta negra. Por eso, la autoridad de mesa va a proporcionar una lapicera de esas características para que el elector vote (con una cruz u otro señalamiento) en las dos categorías: senadores y diputados. Si elector quiere llevar su propia lapicera podrá hacerlo pero debe ser de color negro.

El votante que cometa un error al hacer la marca en el casillero podrá acercarse a la autoridad de mesa para pedir una BUP de reemplazo y sufragar nuevamente. La boleta anterior será descartada y enviada a la Justicia Electoral con un acta que explique los motivos por los que fue desechada.

Boleta Unica Papel modelo generico 02

Lo mismo que si antes de votar el elector observa que la BUP está rota o manchada. Allí podrá dar aviso a la autoridad de mesa y solicitar también su reemplazo. Las autoridades van a cambiar la BUP y descartar la anterior con un acta, en un procedimiento similar al del elector que comete un error al marcar.

Las mesas tendrán garantizadas la totalidad de las boletas, ya que todas recibirán, en una cadena de custodia, un talonario con una cantidad de BUP que representa el 100% del padrón, con un adicional del 5%. En caso de que se reemplacen muchas boletas, cada establecimiento contará, además, con un talonario adicional de contingencia.